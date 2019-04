Mitfavorit Origen hat den Einzug ins Finale der League of Legends European Championship (LEC) geschafft. Das Team um den norwegischen Ex-Schalker Erlend "Nukeduck" Holm setzte sich am Samstag in Rotterdam gegen Titelverteidiger und Vizeweltmeister Fnatic mit 3:1 durch.

Damit nutzte Origen aufgrund des LEC-Modus seine zweite Chance auf den Finaleinzug. Vergangene Woche hatte sich im Duell der beiden besten Teams der Regular Season Topfavorit G2 eSports mit dem deutschen Headcoach Fabian "GrabbZ" Lohmann noch deutlich mit 3:0 durchgesetzt.

Am Sonntag (17.00 Uhr) steigt im Playoff-Finale in der niederländischen Hafenstadt die Neuauflage. Der Sieger erhält 80.000 Euro Preisgeld und das Startrecht beim Mid Season Invitational in Vietnam und Taiwan.