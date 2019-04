Mit einer Mail hat der ehemalige Los Angeles Lakers-Spieler und Schauspieler Rick Fox seinen Rückzug aus dem eSports und von Echo Fox angekündigt.

Der Grund seien rassistische Bemerkungen aus dem Umfeld der Investoren. Zudem sei Fox selbst laut eigener Aussage verbal attackiert worden, während sein ehemaliger Kollege und frühere Echo-Fox-CEO Jace Hall mit dem N-Wort beleidigt wurde.

Die rassistischen Äußerungen sollen aus dem Kreis der Investorengruppe Vision Esports stammen, die größere Summen in Echo Fox investierte.

Die Mail von Fox wurde bereits am 19. April an alle größeren Projektbeteiligten von Echo Fox versandt. In dieser kündigt Fox seinen Rückzug aus der selbst-gegründeten Organisation an und plant so früh wie möglich seine Anteile zu veräußern. Er kann die Werte, für die er steht, nicht mit den Äußerungen eines großen Teilhabers vereinbaren und möchte entsprechend das Unternehmen verlassen.

Verschiedene Quellen bestätigten zudem der eSports-Newsseite Dexerto, dass es in der Vergangenheit häufiger solche verbalen Ausfälle gab. So hätten die meisten Teilhaber versucht, dieses Thema totzuschweigen und so unter den Teppich zu kehren.

Die Verantwortlichen bei Echo Fox äußerten sich mittlerweile via Twitter und verkündeten, dass die Organisation nicht mit solchen Personen assoziiert werden möchte und von den Investoren verlangt, die Verantwortlichen aus dem Verkehr zu ziehen. Auch Riot Games, Entwickler von League of Legends und Betreiber nationaler wie internationalen Ligen, ist sich der aktuellen Situation um Echo Fox bewusst und leitete eine eigene Untersuchung ein.

Fans befürchten nun, dass die Situation um die US-Amerikanische eSports-Organisation dazu führen könnte, dass das Team den Startplatz in der LCS verlieren könnte, während andere wiederum darauf hoffen, dass Rick Fox weiterhin der Welt des eSports erhalten bleibt.

Die Organisation entstand 2015, als Rick Fox den NA LCS-Slot des damaligen Team Gravity Gaming erwarb und in Echo Fox umbenannte. Echo Fox gehört zudem zu den Gründungsmitgliedern der Franchise-Version der LCS und verfügt neben den League-of-Legends-Teams auch Spieler in anderen Bereichen, allen voran Fighting-Games.

Fox spielte zwischen 1991 und 2004 für die Boston Celtics und die Lakers in der NBA und gewann drei Titel.