Nachdem der neue Auto-Chess-Modus Teamfight Tactics ausschließlich den Usern des Testservers in vorbehalten war, erscheint TFT nun auch für den offiziellen Game Client. Zusätzlich hat Riot Games hat im Zuge der Veröffentlichung von Patch 9.13 die Zeitspanne enthüllt, in der TFT für die unterschiedlichen Regionen in den Main Client intergiert wird.

Patch 9.13 wird in EU West und EU North automatisch über den Spiele-Client heruntergeladen und soll, laut Riot Games, im Laufe des Tages mit TFT als neuer Spielmodus erweitert werden. Die restlichen Regionen folgen in den kommenden Tagen beziehungsweise wurden bereits mit dem neuen Spielmodus ausgestattet (Ozeanien und Japan).

Qyiana, Gebieterin der Elemente

Mit Qyiana ist zudem der nunmehr 146. Champion in League of Legends spielbar. Der Meele-Champion verwendet Fähigkeiten bzw. Skills, die sich je nach Terrain verändern und andere Auswirkungen auf gegnerische Charaktere besitzten.

Qyiana, Gebieterin der Elemente © Riot Games

Arcade-Event 2019

Mit Patch 9.13. startet das 2019er Arcade-Event. Die Champions Kai’Sa, Caitlyn, Qyiana und Yasuo erhalten neue und themenspezifische Skins, wobei Caitlyn mit einem zusätzlichen Prestige-Skin bedacht wurde. Dieser lässt sich für 2000 Event-Tokens erwerben. Diesbezüglich ist zudem die Veröffentlichung eines passenden Event-Passes geplant, der das Sammeln der benötigten Tokens erleichtert.

Der neue Prestige-Skin für den ADC Caitlyn © Riot Games

Miami Vice in League of Legends: Demacia Vice

Mit der neuen Skin-Reihe Demacia Vice wandelt Riot Games auf den Spuren der Rauschgiftfahnder Sonny Crocket und Ricardo Tubbs aus der bekannten TV-Serie Miami Vice. So erhalten die Champions Garen und Lucian neue Skins, die an eben jene Charaktere erinnern, die von Don Johnson (Sonny Crockett) und Philip Michael Thomas (Ricardo Tubbs) porträtiert wurden.

Champion Garen im Sonny Crockett-Outfit © Riot Games

Veröffentlichungszeitraum von Teamfight Tactics

Dienstag, 25.06.2019

JP

OCE

Mittwoch, 26.06.2019

Morgens

NA

Abends

TR

RU

EU West & EU North

Donnerstag, 27.06.2019

TH

PH

SG

KR

VN

TW

Freitag, 28.06.2019

BR

LAN

LAS

Laut Riot Games sollen in einigen Regionen, unter anderem NA und EU, erst im Laufe der Zeit den Zugang zu den vorgesehenen TFT-Missionen erhalten. Geplant ist eine Veröffentlichung innerhalb einer Woche, sprich für Europa bis spätestens den 03. Juli 2019.