Das League of Legends All-Star Event wird vom 5. bis 7. Dezember in der HyperX Esports Arena in Las Vegas stattfinden. Das Voting findet demnächst statt.