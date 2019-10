Von Alexander Maier

Das Warten hat für alle League-of-Legends-Fans bald ein Ende! Am 2. Oktober startet in Berlin endlich die Play-In-Phase der LoL World Championship 2019.

SPORT1 macht für euch den Team-Check: Welche Teams starten wann in das Turnier, wer sind die Favoriten und wie stehen die Chancen der Europäer.

Schalke 04 und PowerofEvil verpassen die Qualifikation

Eine Enttäuschung für die deutschen Fans gab es schon vor Beginn der Worlds. Schalke 04 verpasste die Qualifikation – wie schon im Vorjahr – knapp und muss das Turnier von der Couch aus verfolgen. Auch die deutsche League-of-Legends-Legende Tristan "PowerOfEvil" Schrage verpasste mit seinem NA-Team CLG die Quali nach einer Pleite gegen Clutch Gaming bei den LCS Regional Finals.

Play-In-Phase mit Splyce und Unicorns of Love startet in Berlin

Zwölf der 24 Teams müssen zunächst bei der Play-In-Phase vom 2. bis 8. Oktober im LEC Studio in Berlin ran, die vier Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase. Da Splyce Schalke im Halbfinale der LEC Regional Finals besiegen konnte, steht das bunt gemischte Team aus Europa nun in den Play-Ins.

Mit den Unicorns of Love (CIS) tritt ein altbekanntes LCS-Team an. Seit dieser Season sind die Einhörner mit einem Roster um Supporter Eward "Edward" Abgaryan in der LCL und konnten sich im Finale der Summer Playoffs mit einem 3:2 Sieg das Ticket für die Worlds sichern.

Die restlichen Teams der Play-In-Phase

Royal Youth (Türkei): Mit Baris "Tolerant" Cepnioglu stellt die junge Organisation den einzigen deutschen Spieler im Turnier

Detonation FocusMe (Japan): Nachdem die Japaner letztes Jahr bei den Worlds in der Play-In-Phase scheiterten, legten sie einen furiosen LJL Spring Split hin (20-1), um dann beim Mid-Season Invitational abermals im Play-In zu scheitern.

Weitere Teilnehmer: Flamengo eSports (Brasilien), Clutch Gaming (Nordamerika), DAMWON Gaming (Korea), Lowkey Esports (Vietnam), Isurus Gaming (Latein Amerika), MAMMOTH (Ozeanien), MEGA (Südostasien), Hong Kong Attitude (Taiwan)

G2 hat einiges vor, Fnatic muss sich zeigen

Vom 12. bis 20. Oktober kämpfen in der Berliner Verti Music Hall die verbliebenen Teams aus den Play-Ins mit den gesetzten Teams in Vierergruppen um acht Plätze für die K.O.-Phase. Bei den Worlds 2018 spielte sich die europäische Hoffnung G2 Esports von den Play-Ins bis in das Halfinale und wurden erst vom späteren Champion Invictus Gaming geschlagen.

Doch G2 behielt die bestechende Form und überrollte seine kommenden Gegner in Rekordzeit: Im Spring Split gewannen sie das Finale gegen Origen mit 3:0, im MSI rangen sie Team Liquid im Finale mit 3-0 nieder. Mit der schnellsten Bo5-Serie die international jemals gespielt wurde.

Fnatic, der bislang einzige europäische Weltmeister (Season 1), konnte bei den letzten Worlds erst im Finale geschlagen werden. Das erfahrene Team um den schwedischen Star Martin "Rekkles" Larsoon qualifizierte sich als Sieger der LEC Regional Finals für die Worlds.

China stellt den Champion

Der amtierende Champion Invictus Gaming konnte sich mit einem 3:2 bei den LPL Regional Finals gegen Top Esports für die Worlds qualifizieren. Zusammen mit FunPlus Phoenix (Topf 1), die seit der Verplichtung von Jungler Gao "Tian" Tian-Liang und und Mid-Laner Kim "Doinb" Tae-sang richtig aufdrehen und Royal Never Give Up, die in den vergangenen vier Weltmeisterschaften immer eine wichtige Rolle spielten, bilden sie eine starke Vertretung für China.

Team Liquid war ebenfalls als Gruppenkopf gesetzt. Das NA-Team mit den großen Namen wie Yiliang "Doublelift" Peng und Jake "Xmithie" Puchero gewann die LCS Summer Playoffs gegen C9 (3-2) und qualifizierte sich so für die Gruppenphase. Nach einem großen Kaderumbruch 2018, bei dem nur noch Lee "Faker" Sang-seong als Starter blieb, verpasste der dreimalige Weltmeister SK Telecom T1 die Worlds im letzten Jahr.

Als LCK Summer Champion, und MSI Halfinalist – Endstation war G2 – melden sich die Koreaner in diesem Jahr zurück.

Das sind die Gruppen

Das sind die Gruppen der League-of-Legends-Weltmeisterschaft 2019 © Riot Games

Gruppe A:

G2 Esports

Griffin

Cloud9

Play-In-Team

Gruppe B:

FunPlus PhoeniX

CTBCJ Team

GIGABYTE Marines

Play-In-Team

Gruppe C:

SK Telekom T1

FNATIC

Royal Never Give Up

Play-In-Team

Gruppe D: