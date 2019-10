Der 22-jährige Südkoreaner war bis zu seinem Rückzug aus dem eSport ein erfolgreicher Spieler. Der Weltmeistertitel, den er als Midlaner von Samsung White 2014 als jüngstes Mitlglied des Teams gewann, zählt zu seinen größten Erfolgen. Aufgrund der Zwangserkrankung (obsessive-compulsive disorder/OCD) musste er nun sein Karriereaus bekanntgeben.

OCD ist eine physische Erkrankung. Menschen, die daran leiden, erleben Empfindungen, Gedanken und Gefühle und führen daraufhin zwanghafte Verhaltensweisen aus. Die Schwere der Zwangsstörung kann variationsreich auftreten. Wenn es unbehandelt bleibt, wird die Fähigkeit im Alltag zu funktionieren eingeschränkt.

PawN verkündet sein Karriereende auf Facebook. Mit den Worten: Es tue ihm leid wäre alles, was er wirklich sagen könne, entschuldigt er sich bei Fans, Mitarbeitern und Spielkollegen. 2018 habe die Zwangsstörung begonnen. Wenn das Spiel nicht so aufgestellt war, wie er es wollte, hätte er nicht spielen können. Er habe sich in therapeutische Behandlung begeben und verschiedene Kliniken besucht. Über den Ruhestand habe er bereits nachgedacht und hatte ein letztes Mal bei den Worlds 2018 einen Versuch starten wollen. Da das Set-Up für ihn zufriedenstellend war, dachte er, es wäre alles wieder soweit in Ordnung.

2019 habe „PawN“ begonnen für Kingzone DragonX zu spielen. Den Frühlingssplit habe er ohne Probleme beenden können, aber zum Sommersplit kehrte die Zwangsstörung unerwartet wieder zurück. Daher habe er sich dafür entschieden, seine Karriere zu beenden. Zu Beginn seiner Auszeit wurde von offizieller Seite Rückenprobleme noch als Grund publiziert.