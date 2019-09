Von Lena Reinhart

Die Luxusmarke Louis Vuitton und Riot Games, der Entwickler des Computerspiels League of Legends, verkünden ihre Partnerschaft. Das französische Modellabel wird den Trophäenkoffer für den Summoner’s Cup designen. Der Preis zählt zu den wichtigsten im Bereich eSport. Das Endspiel der Worlds of League of Legends 2019 wird am 10. November in Paris stattfinden.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Michael Burke, Chairman und CEO von Louis Vuitton, beschreibt die League of Legends Weltmeisterschaft als Treffpunkt zwischen der Welt des Sports und der Unterhaltung. Weiter sagt er: "Louis Vuitton wird seit langem mit den begehrtesten Trophäen der Welt in Verbindung gebracht, und hier sind wir heute, neben dem Summoner's Cup. Wir freuen uns sehr, Teil eines so ikonischen Ereignisses zu sein."

Die Luxusmarke ist bereits durch ihr Engagement in anderen Sportarten bekannt. Ähnliche Koffer wurden schon für die Fußball-Weltmeisterschaft, die Rugby-Union-Weltmeisterschaft und die Segelregatta „America’s Cup“ entworfen.

Der Einfluss der Marke Louis Vuitton auf League of Legends

Naz Aletaha, Head of Global Esports Partnerships bei Riot Games spricht von einer historischen Partnerschaft. Er verspreche sich von Louis Vuitton als offiziellen Partner, dass das Aussehen, die Haptik und das Prestige des prominentesten League of Legends Events durch die Zusammenarbeit beeinflusst werden.

Luis Vuitton ist Partner der League of Legends Weltmeisterschaft © Riot Games

Das Design des maßangefertigten Koffers wird sowohl durch traditionelle Louis Vuitton Elemente als auch durch innovative Hightech Elemente aus der League of Legends Welt inspiriert sein.

Die Partnerschaft zwischen Louis Vuitton und Riot Games soll noch weitergehen. In den kommenden Monaten wollen sie den gesamten Umfang der Zusammenarbeit bekanntgeben.