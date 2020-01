2019 feierte League of Legends-Entwickler Riot Games das zehnjährige Bestehen des MOBA-Games. Auch im neuen Jahr geht es in Runeterra – der Spielwelt von LoL – heiß her.

Am 10.01. startet die neue Season, die jüngst mit einem passenden Trailer prämiert wurde. Soundtechnisch greifen die Entwickler dabei mit "Warriors" (Imagine Dragons) auf einen der bekanntesten League-Songs zurück und unterlegen das Szenenbild mit einer Cover-Version.

Alte Bekannte

Der Trailer selbst erzählt mehrere Geschichten, in deren Verlauf diverse Champions aus der Welt von League of Legends auftreten und miteinander kämpfen. Insbesondere der Geschichte um Lux, Garen und Sylas wurde ein neues Kapitel hinzugefügt.

Vergangenes Jahr erschien nach der Veröffentlichung des Ashe-Comics ein weiterer Bildband mit der Geschichte um jene drei Charaktere, die nun auch im Mittelpunkt des Season-2020-Trailers stehen.

Daneben kämpfen Kai’Sa und Ezreal zusammen gegen die Horden des Voids, während Vi und Caitlyn in Zaun Verbrechern auf der Spur sind, sich dann aber in einer prekären Situation gegenüber Urgot behaupten müssen.

Der Patch, mit dem League of Legends in die neue Season startet, ist bereits auf den Main Client aufgespielt worden.