Im Zuge des LEC-Splits beendete Excel die Season auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Entsprechend kommt es nicht unerwartet, dass die Teamleitung einige Veränderungen vornehmen möchte. Wie nun ESPN berichtet, plant Excel die Verpflichtung des Top-Laners von Unicors of Love, die jüngst den Sieg in der russischen League-of-Legends-Liga einfahren konnte. Zusätzlich wird mit Special ein Eigengewächs aus dem Nachwuchsteam in die erste Mannschaft beordert.

Zwei kommen, zwei gehen

Durch die Verpflichtung von Felix "Kryze" Hellström und der promotion von Jordan "Special" Scheffe müssen zwei Spieler ihren Hut nehmen. So trennt sich die Organisation von dem koreanischen Top-Laner Expect sowie Mid-Laner Mickey.

Bereits vor einigen Wochen kündigte Excel-Coach Joey "YoungBuck" Steltenpool in einem Interview Veränderungen innerhalb des Team an.

"Unser LEC-Team hat den Spring Split 2020 auf dem siebten Platz beendet. Im Grunde eine Verbesserung im Vergleich zu den beiden Splits im vergangenen Jahr, trotzdem ist es uns nicht gelungen, unser Ziel, in den Playoffs zu spielen, zu erreichen. Wir haben die Situation intern untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass, um im Sommer Erfolg zu haben, eine Veränderung passieren muss."

Der LEC Summer Split 2020 startet am Freitag, den 12 Juni.