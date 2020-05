Nach über fünf Jahren als Coach innerhalb der europäischen Szene wechselt Jakob "YamatoCannon" Mebdi nun erstmals in eine andere Region. Mit seinem Engagement als Headcoach bei SANDBOX Gaming schreibt der Schwede gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte. Nicht nur, dass er der erste Schwede in der koreanischen Szene ist, er ist zeitgleich die erste europäische beziehungsweise westliche Person, die als Coach in der LCK arbeitet.

Zu seinen früheren Stationen als Trainer gehören die Teams von MeetYourMakers, Team ROCCAT, Splyce und Team Vitalty. Mit Vitality gelang es ihm die Gruppenphase der Worlds 2018 zu erreichen und unter anderem Titelverteidiger GEN.G aus dem Rennen zu werfen, schaffte es aber nicht über die Group Stage hinaus. GEN.G gewann 2017 unter dem Namen Samsung Galaxy (SSG) die Weltmeisterschaft gegen SK Telecom T1 (Mittlerweile T1) mit 3:0.

Neuanfang: LCK

Ab Dezember 2019 war der Schwede ohne Team und arbeitete fortan direkt als On-Screen-Analyst für Riot Games. Zuvor übernahm er immer wieder die Rolle eines Kommentators und lieferte Einblicke in Matches der europäischen Szene.

SANDBOX Gaming schrammte in den vergangenen Wochen haarscharf an der Deklassierung vorbei und konnte sich im Endspiel der Relegation mit 3:0 gegen Seorabeol Gaming durchsetzen. Im Gegensatz zu den USA, Europa und China existiert in Korea nach wie vor das Zweiklassensystem bestehend aus der LCK, sozusagen der ersten Liga, sowie der Challenger League, kurz CK (Challengers Korea).