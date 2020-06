Man mag es kaum glauben, aber der Sommer hält Einzug in die Welt von League of Legends. Als wichtiger Indikator hierfür dienen die nun angekündigten Poolparty-Skins. Diese sollen die Spieler, trotz anhaltender Pandemie, in eine gewisse Sommer-Stimmung versetzen.

Aus diesem Grund entschied sich Entwickler Riot Games für gleich mehrere neue Pooplarty-Skins. Unter anderem verfügen bereits die Champions Caitlyn, Renekton, Miss Fortune, Draven und viele weitere über ein entsprechendes Sommer-Outfit.

Die Poolparty-Skins 2020

Nun kommen gleich fünf neue hinzu:

Heimerdinger

Jarvan IV

Orianna

Syndra

Taliyah

Alle Skins bekommen eigene Recall-Animationen spendiert, die einmal mehr die sommerliche Stimmung unterstreichen sollen. Aus beinahe schon traditionellen Gründen ist hier bei jedem der Champions eine Krabbe eingebunden.

Die Poolparty-Skins sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits auf der Testumgebung, dem PBE, spielbar. Die Veröffentlichung auf den Live-Servern ist mittels Patch 10.13 geplant der, Stand jetzt, in weniger als zwei Wochen in das Spiel integriert werden soll. Im aktuellen Update sind High-Noon-Skins für Senna und Irelia dazugekommen. Außerdem können Gemstone-Sammler jetzt einen exklusiven Hextech-Nocturne freischalten.

In League of Legends beginnt derzeit der Summer Split, also die Rückrunde der laufenden eSports-Season. In der chinesischen LPL wird längst wieder fleißig performt. Die Europäische LEC startet am Freitag, den 12. Juni.