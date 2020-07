Der FC Schalke 04 hat allen Grund zum Jubeln. Am vergangenen Spieltag der LEC gelang es Königsblau einen doppelten Sieg einzufahren. Für den laufenden Summer Split ein Novum, da das Team bislang erst einen einzigen Sieg einfahren konnte. Doch des einen Freud ist des anderen leid, wie G2 Esports am eigenen Körper erfahren musste. Ein Überblick.

Mit dem sechsten Spieltag biegt die LEC langsam aber sicher auf die Zielgerade des Summer Splits ein. Teams wie Rogue und MAD Lions sind so gut wie durch und thronen nach wie vor an der Spitze der europäischen Liga. Die restlichen Teams, namentlich Fnatic, G2 Esports, Origen, SK Gaming, Excel Esports, Misfits Gaming und auch Team Vitality kämpfen um die verbleibenden vier Playoffs-Plätze. Nur Schalke dreht einsam am unteren Tabellenende seine Runden.

Spannung pur - Wer landet wo?

Tatsächlich ist der Kampf um die letzten Plätze der Playoffs so spannend und abwechslungsreich wie lange nicht - in den vergangenen Jahren konnten die Zuschauer stets davon ausgehen, dass sowohl G2 Esports als auch Fnatic für die Playoffs gesetzt sind. Diesen Summer Split ticken die Uhren jedoch anders.

Nach ihren Siegen gegen Fnatic und Misfits Gaming am Freitag, stehen sowohl Rogue als auch MAD Lions mit 10 Siegen und zwei Niederlagen am oberen Ende der Tabelle, während Spring Split Champion G2 und Runner-Up Fnatic nach wie vor mit Einstellungsschwierigkeiten zu kämpfen haben.

Das nutzen andere Teams für sich, wie das Match zwischen G2 und Schalke am Freitag eindrucksvoll bewies. So lieferten die Mannen von Fabian "GrabbZ" Lohmann zwar einen guten Start in das Duell, hatten aber schlussendlich das Nachsehen. Dieser Triumph beflügelte die Schalker-Spieler anscheinend so sehr, dass es ihnen direkt im Anschluss - am Samstag - gelang, den nächsten und damit einhergehend insgesamt dritten Sieg des Summer Splits einzufahren.

Überraschenderweise hatten auch die MAD Lions und Rogue mit Problemen zu kämpfen und konnten sich nicht voneinander absetzen oder den Einzug in die Playoffs final eintüten.

Die Ergebnisse des Spieltags #6 der LEC:

Freitag

SK verliert gegen Excel

Vitality gewinnt gegen OG

G2 Esports verliert gegen Schalke

Misfits verliert gegen Rogue

Fnatic verliert gegen MAD Lions

Samstag

Vitality verliert gegen Excel

Misfits verliert gegen Schalke

MAD Lions verliert gegen SK Gaming

Fnatic gewinnt gegen OG

G2 Esports gewinnt gegen Rogue

Standings - LEC 2020 Summer Split (Nach Spieltag 6)