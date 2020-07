Es ist wieder so weit: Die Patch 10.15 Preview ist da.

Obwohl sich die verschiedenen League-of-Legends-Ligen erst in der Mitte der Summer Splits befinden, denkt man im Hause Riot bereits weit voraus und legt den Fokus schon jetzt auf Balanceänderungen, die vor allem bei den Profis für einen Meta-Shift sorgen könnten. Denn im Hinblick auf die Playoffs und die danach anstehenden Worlds möchte man wieder für mehr Diversität im Rift sorgen.

Nerfhammer trifft auf bekannte Gesichter

Um wieder mehr Abwechslung in die Champion-Auswahl der Profi-Spieler zu bekommen, hat man sich bei Riot Games dazu entschieden, einige der beliebtesten Picks abzuschwächen. Mit Lee Sin und Aphelios trifft es zwei Charaktere, die vor allem in Form des Bot-Laners nahezu in jedem Spiel entweder gebannt oder gespielt werden. Auch Ornn taucht immer wieder in den Champion-Kompositionen auf, da sich seine Fähigkeit Gegenstände zu verstärken wunderbar für Teams eignet, die eher einen Late-Game orientierten Plan verfolgen.

Die kommenden Nerfs in der Übersicht:

Aphelios

Lee Sin

Ornn

Tank Fiddlesticks

Thresh

Twisted Fate

Cat is back?

Im Gegensatz zu den Nerfs, die hauptsächlich die populären Champions aus dem Profi-Play im Fokus haben, konzentriert man sich bei den Buffs auf Charaktere, die in letzter Zeit vor allem auf professioneller Ebene nur noch selten durch ihre Anwesenheit im Rift glänzen konnten. Mit einer Ausnahme: Yuumi.

Die kleine Zauberkatze wurde erst in Patch 10.13 generft, weil ihre unterstützenden Fähigkeiten sie zeitweise wohl mit Abstand zum besten Support-Champion der näheren Vergangenheit gemacht haben. Wirklich zufrieden scheint man bei Riot aber offensichtlich nicht gewesen zu sein - Yuumi wird wieder verstärkt. In der League-of-Legends-Community sorgt diese Ankündigung für Stirnrunzeln, da ein erneuter Yuumi-Buff dafür sorgen könnte, dass diese schnell wieder zu overpowered wird und sich die Katze ganz schnell auf der anderen Seite der Patchnotes wiederfindet.

Die kommenden Buffs im Überblick:

Caitlyn

Gragas

Irelia

Skarner

Shen

Swain

Yuumi

Patch 10.15 soll am 22. Juli live gehen. Bis dahin hält sich Riot Games wie immer vor, wenn nötig noch weitere Änderungen mit dem kommenden Patch in League of Legends einfließen zu lassen.