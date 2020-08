Am gestrigen Mittwoch ging der neue Patch 10.17 auf den League-of-Legends-Servern live. Der Fokus lag dieses Mal ausschließlich auf Balance-Änderungen der Champions. Keine neuen Skins, kein neuer Content, nur Buffs und Nerfs.

Bot-Lane-Prominenz unter Beschuss

Mit Caitlyn trifft der Nerf-Hammer dieses Mal einen der beliebtesten und stärksten AD-Carrys im gesamten Spiel. Seit ihren Buffs im Juli dominierte Piltovers Gesetzeshüterin den Rift. Ihre Statistiken in der Solo-Queue als auch im kompetitiven Profi-Play waren überragend. 52% Winrate und eine 15 prozentige Spielrate sprechen eine deutliche Sprache.

Patch 10.17 soll Caitlyn mithilfe einer Reduzierung ihrer Bewegungsgeschwindigkeit wieder ein wenig Einhalt gebieten.

Und die anderen ADCs?

Während Caitlyn sich nun wohl oder übel von ihrem Top-Spot als momentan bester ADC verabschieden muss, bringt Patch 10.17 einige Buffs mit in die Riege der ADCs. Sowohl Varus, als auch Xayah und Kai'Sa wurden verstärkt und könnten nun Caitlyns Thronfolge unter sich ausmachen. In jedem Fall bringt der neue Patch wieder einiges an Schwung in die Bot-Lane-Meta.

Die Buffs und Nerfs von Patch 10.17 in der Übersicht

Buffs

Aatrox : Der Bonusschaden seiner Ultimate wird erhöht.

: Der Bonusschaden seiner Ultimate wird erhöht. Gragas : Die Basisrüstung von Gragas steigt von 35 auf 38 Punkte.

: Die Basisrüstung von Gragas steigt von 35 auf 38 Punkte. Kai'Sa : Die AD pro Level steigt von 1,7 auf 2. Außerdem erhöht sich die Angriffsgeschwindigkeit von Kai'Sas E.

: Die AD pro Level steigt von 1,7 auf 2. Außerdem erhöht sich die Angriffsgeschwindigkeit von Kai'Sas E. Varus : Auch Varus' Angriffsgeschwindigkeit steigt an: Pro Level anstatt 3% ab sofort 3,75%.

: Auch Varus' Angriffsgeschwindigkeit steigt an: Pro Level anstatt 3% ab sofort 3,75%. Xayah : Xayahs AD pro Level steigt von 2,9 auf 3,5.

Nerfs