G2 Esports dominiert seit Jahren die europäische League-of-Legends-Szene und stand im vergangenen Jahr im Finale der Worlds. Dieses Mal soll es erneut bis ins Endspiel gehen.

Nach einem wackligen, aber doch irgendwie souveränen Erfolg über Suning aus China war Machi Esports aus Taiwan an der Reihe. Das Team spielte sich einen großen Vorsprung heraus, gab ihn wieder aus der Hand und überrollte seine Gegner am Ende komplett. Während sich Caps, Perkz und Co. im Rift alles abverlangen, muss Substitute Kristoffer "P1noy" Pedersen aus dem Hintergrund beobachten.

SPORT1 hat nach der Partie mit ihm über seine Gefühle während den Matches und seine Erwartungen für die Weltmeisterschaft gesprochen.

Für G2 Esports geht es am 06.10. gegen das nordamerikanische Team Liquid weiter.