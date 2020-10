Für die Unicorns starteten die Worlds 2020 bereits in den Play-Ins, wo sich das russische Team im Knockout-Finale klar durchsetzen konnte. In der Gruppenphase gab es zwei Niederlagen bisher.

Nach der Partie gegen FlyQuest um den deutschen Midlaner Tristan "PowerOfEvil" Schrage und damit auch vor der Begegnung mit dem chinesischen Meister Top Esports hat SPORT1 mit Unicorns-Support Aleksandr "SaNTaS" Lifashin über die bisherigen Erlebnisse und die Pläne für die kommenden Spiele gesprochen.

Am 06.10. geht es für die Einhörner gegen Top Esports, der große Tag der Entscheidung mit den drei Rematches steht dann am Sonntag, den 11. Oktober an.