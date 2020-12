TOP Esports gewinnt Demacia Cup 2020

Top Esports (TES) zeigt auch noch zum Jahresende eine beeindruckende Form. Der chinesische League of Legends-Champion schnappte sich beim letzten Event des Jahres die Trophäe des Demacia Cups. Im Finale schlugen sie Team WE mit 3:0.

Top Esports in weltmeisterlicher Form

Im Demacia Cup treten alljährlich alle 17 LPL-Teams an, die drei besten Teams der Nachwuchsliga LDL sowie vier Amateurteams. Die vier Worlds-Teilnehmer waren für das Viertelfinale schon gesetzt. Vizeweltmeister Suning fand noch nicht zu alter Stärke, nachdem das Team komplett umgekrempelt wurde. Sie verloren in ihrem einzigen Spiel gegen Vici Gaming mit 3:0. Ganz anders präsentierte sich Top Esports. Der Worlds-Halbfinalist ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie das beste Team des Turniers waren.

FunPlus Phoenix fegten sie mit 3:0 vom Spielfeld. Vici Gaming gewann immerhin eine Partie und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Letztlich brach aber auch ihre Verteidigung. Im Finale gegen Ligakonkurrenten Team WE gingen sie ähnlich dominant zur Sache. Team WE spielte ein cleveres Earlygame, kam in den Teamfights aber an ihre Grenzen und so lautete der Sieger nach drei kurzen Partien Top Esports.

Knight ist MVP des Demacia Cups

TES bestritt den Demacia Cup mit zwei Neuzugängen im Roster. Zum einen wurde vom WE Academy-Team Wang "Zhuo" Xu-Zhuo verpflichtet, der vorerst als zweiter Support agieren soll. Zum anderen ist der hauseigene Nachwuchsspieler Ying "Photic" Qi-Shen zum ersten Team dazugestoßen. Trotz der Neuzugänge war es TES Midlaner Zhuo "knight" Ding, der allen anderen die Show stahl und völlig zurecht den MVP-Titel erhielt.

Knight zeigte insbesondere auf Vayne und Zoe starke Aktionen, sodass er bei den Top-5-Plays gleich dreimal vertreten ist.