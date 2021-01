Insgesamt 20 Champions erfahren im neusten League-of-Legends-Patch Änderungen.

Überraschend dabei ist, dass der erst letzte Woche neu eingeführte Viego zumindest in den Patch-Previews nicht mit auf der Liste steht. Scheint so, als wäre es Riot dieses Mal gelungen, den neusten Champion einigermaßen ausbalanciert auf das Rift loszulassen. Beispiele aus der Vergangenheit wie Samira oder Yone mussten teilweise per Hotfix wenige Stunden nach Release angepasst werden.

Das Buff-Nerf-Verhältnis ist dieses Mal nahezu ausgeglichen: Neun Buffs stehen zehn Nerfs gegenüber.

Die Übersicht

Nerfs:

Anivia

Cho'Gath

Elise

Ivern

Olaf

Pantheon

Rammus

Seraphine

Taliyah

Udyr

Mit Olaf ist ein Pick dabei, bei dem es fast klar war, dass ihn der Nerfhammer, nach seinen teilweise überwältigenden Performances sowohl in der Solo Queue als auch im Pro-Play, trifft. Apropos Pro-Play: Mit G2 und SK Gaming haben gleich zwei LEC-Teams vergangenes Wochenende Ivern für die Top-Lane gewählt. Ob der Zauber-Baum auch an den kommenden Spieltagen noch eine valide Option darstellt, bleibt abzuwarten. Sollten die Nerfs zu stark sein, könnte Ivern wieder so schnell in seinen Büschen verschwinden, wie er gekommen ist.

Buffs:

Ezreal

Jinx

Karma

Mordekaiser

Riven

Shyvana

Singed

Sylas

Vladimir

Bei den Buffs wird bei Patch 11.3 der Fokus vor allem auf die Top-Lane gelegt. Mit Mordekaiser, Riven, Singed und Vladimir sind alleine vier von neun gebufften Champions auf der obersten Lane angesiedelt. Der Rest verteilt sich auf den Jungle und die Botlane.

Mit Rell passt der kommende Patch noch einen weiteren Champion an. Allerdings soll die Metallmagierin weniger gebufft beziehungsweise generft, sondern generell noch einmal überarbeitet werden.

Patch 11.3 soll am 3. Februar live gehen. Die Details zu den einzelnen Champion-Anpassungen werden im Laufe des Tages veröffentlicht.