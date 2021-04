vergrößernverkleinern Qiyana gehört zu den stärksten Mid-Lanern auf Patch 11.7 © Riot Games

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Was hat Patch 11.7 am Game in der Mid-Lane geändert? Welche Champions sind in der aktuellen Meta empfehlenswert? Wir nehmen die Mid-Laner unter die Lupe.