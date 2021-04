Thresh leidet, Braum und Yuumi freuen sich

Yuumi ist nach Patch 11.7 einer der besseren Supports in League of Legends. Sie schützt ihren ADC mit einem Schild, während sie ihn heilt und verfügt dank ihrer Ultimate über eine gute Crowd Control. Ein Allround-Talent in der Support Rolle sozusagen.

Braum profitiert durch den Patch vor allem davon, dass andere Supports wie Rell und Alistar schwächer wurden. Darüber hinaus wurde der Cooldown für sein Schild verkürzt und der Knock-up seiner Ultimate verlängert. Braum ist in der aktuellen Support-Meta sehr gut positioniert.

Lulu ist in der aktuellen Meta noch einen Tick höher einzuordnen als Yuumi und Braum. Ihr Schild ist für jeden ADC hilfreich und ihre Crowd-Control ist für jeden Gegner frustrierend. Dazu eine starke Ultimate und Lulu gestaltet jeden Teamfight leichter.

Leona bleibt stark: Sie hat Tank-Charakter und kann viel einstecken. Sie ist in allen Phasen des Spiels nützlich und in der aktuellen Meta der zweitbeste Support in League of Legends. Wer während Patch 11.7 mit Leona spielt, der macht nichts falsch.

Ja, Thresh musste in Patch 11.7 etwas leiden: Die Entwickler haben zwar sein Schild geschwächt, doch das ändert nichts daran, dass Thresh der beste Support-Champion ist. Das überarbeitete Schild bremst ihn zwar etwas aus, aber er bleibt offensiv stark.

Seine Angriffe sind sowohl auf kurzer als auch auf langer Distanz dominant. Jeder ADC ist froh, wenn er Thresh als Support in seinem Team hat.