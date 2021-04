Patch 11.8 hat Kai’Sa unberührt gelassen. Allerdings ist sie immer noch einer der stärksten ADCs im Spiel: Ihre Ultimate ermöglicht viel Spielraum in Sachen Damage und Mobility – das verankert sie fest in der Meta und lässt sie zu einem gefährlichen Gegenspieler werden.

Seraphine kehrt zurück

Dank der Änderungen von Moonstone Renewer, Shurelyas Battle Song und Staff of Flowing Water findet auch Seraphine wieder zurück in die Carry-Position. Damit ebnet sie den Weg für Bot-Lanes mit zwei Supports – eine Meta, die Anfang des Jahres schon einmal League of Legends dominierte.

Jhin und Jinx dominieren die Meta

Vom neuen Patch unangetastet ist Jhin auch nach dem 11.8 Update in der Lage, massive Schadensspitzen zu erreichen. Besonders stark ist bei ihm nach wie vor der drei-Item-Powerspike, dank dem er bis ins Late-Game dominant bleibt und mit hoher Gewinnrate oft Siege sichert. Seit Beginn der Season gab es noch keinen einzigen Nerf für Jhin.

Der stärkste ADC auf Patch 11.8 ist aber eindeutig Jinx. Nachdem sie mit Patch 11.7 verstärkt wurde, feierte sie ein Comeback auf der Bot-Lane und auch nach dem aktuellen Patch profitiert sie von ihrer Reichweite und der guten Verwertung von Angriffsgeschwindigkeit.

Wie anfangs angekündigt gab es nicht viele ADC-Anpassungen von Riot. Der Fokus dieses Patches lag eher auf den Junglern und Supports, weshalb der Rest der Bot-Lane größtenteils unangetastet blieb. Es bleibt spannend, ob es bis zum MSI-Patch 11.9 oder 11.10 noch große Änderungen für ADCs geben wird.