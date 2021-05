Die aktuelle Solo-Queue Meta wimmelt nur so von Assassinen. Und die haben wirklich gute Auswahlmöglichkeiten, was ihre Mythic Items angeht. Eines der beliebtesten ist aktuell Prowler’s Claw. Aber was macht das Item im Vergleich zu beispielsweise Duskblade Of Draktharr so beliebt? Wir gehen dem Ganzen in unserem heutigen Item-Guide für League of Legends auf den Grund.

Prowler’s Claw – eine Waffe für jeden Assassinen?

Prowler’s Claw unterscheidet sich von den anderen Mythic-Items der gleichen Kategorie vor allem durch seine einzigartige aktive Fähigkeit. Mit dem Item bekommt ihr einen zusätzlichen Dash, der allerdings nur funktioniert, wenn sich Gegner in eurer Reichweite aufhalten. Ihr dasht nämlich einmal durch den Gegner durch, kommt also hinter ihm raus. Zusätzlich richtet ihr noch 65 + 25% zusätzlichen normalen Schaden an und euer Schaden ist danach um 13 % erhöht. Die Fähigkeit lässt sich wunderbar kombinieren, wenn ihr auf eurem Champion sowieso schon einen Dash habt. Beispielsweise Pyke oder Qiyana profitieren davon sehr.

Mit der Aktiven von Prowler’s Claw ist aber nicht zu spaßen. Bei Missclicks seid ihr auf der Lane schnell mal auf ein Minion im Gegensatz zum Gegner gesprungen und findet euch in einer unschönen Situation wieder. Seid da also lieber vorsichtig.

Wir haben hier für euch nochmal die Stats von Prowler’s Claw aufgelistet:

+60 Angriffsschaden

+21 Tödlichkeitsfaktor

+20 Fähigkeitstempo

Kosten: 3200 Gold

Goldeffizienz ohne aktive und passive Fähigkeiten: 85,7%

Außerdem ist Prowler’s Claw ein Mythic Item. Das bedeutet pro legendärem Item, was ihr im Anschluss baut, bekommt ihr +5 Tödlichkeitsfaktor. Dieser Stat ist auch gleichzeitig die Antwort darauf, ob ihr lieber Duskblade Of Draktharr bauen solltet: Wenn ihr darauf angewiesen seid, oft Fähigkeiten zu benutzen, tut euch das zusätzliche Fähigkeitstempo des Duskblade sehr gut. Ansonsten nehmt lieber Prowler’s Claw für den zusätzlichen Schaden.