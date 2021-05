Zyra wurde in Patch 11.10 gebufft und glänzt mit viel Schaden, wenn ihr die Laning-Phase einigermaßen solide übersteht. Die Ultimate macht sie zu einem mächtigen Support-Champion, der den gegnerischen ADC auch schnell mal One-shotten kann.

Frostfire-Senna: Spielt sie, solange sie noch kalt ist

Das Frostfire-Tank Build von Senna wird wohl nur noch in diesem Patch spielbar sein. Für Patch 11.11 sind schon wieder Nerfs angekündigt, die sie beim nächsten Mal wohl wieder aus der Top 5 herausfallen lassen. Momentan ist Senna aber nur selten schlagbar, da sie mit ihrer großen Reichweite ihre Rolle perfekt erfüllen kann: Im Early-Game nervig, im Mid- und Late-Game gefährlich.

Leona ist auch auf Patch 11.10 noch einer der besten Supports in der aktuellen Meta. Sie wurde nicht geändert und hat nach wie vor den wahrscheinlich stärksten Level 2 – Powerspike auf der Bot-Lane: Ihr Snowball-Potenzial ist riesig.

Lulu, die Enchanter-Queen

Mit den Änderungen rund um Shurelyas hat sich Zilean als ein solider Pick in der Support-Meta herausgestellt. Mit dem Item und seinen Fähigkeiten erreicht er als Support – und gleichzeitig als ADC – unvorstellbare Movement-Speed-Werte. Hinzu kommt, dass seine Ultimate mit ein wenig Cooldown Reduction ab dem Mid-Game für eigentlich jeden Teamfight zur Verfügung steht.

Wie Zilean ist auch Lulu mit dem neuen Shurelyas kaum noch zu bändigen. In Patch 11.10 hat ihre W-Fähigkeit einen Buff erhalten, was sie zusätzlich gefährlich macht. Außer der Q ist jede ihrer Fähigkeiten in der Lage, euch selbst extra Movement Speed zu geben. In manchen Kombinationen reicht das schon, um Lane-Dominanz zu zeigen.