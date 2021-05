Die Jungle Meta in League Of Legends Patch 11.10 ist sehr auf Ganks fokussiert, da die Camps seit diesem Patch einfacher mitzunehmen sind und die Spawn-Zeiten sich verändert haben. Deshalb sehen wir auch einen neuen Vertreter in unserer Top 5: Xin Zhao hat es lange nicht mehr in die Meta geschafft, doch dieser Patch macht ihn stark. Viele Gegner können die Stärken des Champs wahrscheinlich nicht so gut abschätzen. Vorteil für euch.

AP-Jungler voraus!

Morganas Clear-Speed ist auch auf diesem Patch so gut wie unerreicht. Allerdings wird er im nächsten Patch nochmal angepasst, da die Riot-Mitarbeiter ihren Fehler wohl inzwischen eingesehen haben. Also spielt Morgana, solange sie noch gut ist! Ihre beiden monumentalen CC-Spells machen ihre Ganks extrem gefährlich.

Auch Fiddlesticks steht in der Meta so fest wie eine Vogelscheuche. Er wurde nicht angepasst in den letzten Patches und ruht sich ganz genüsslich auf den Hextech-Rocketbelt-Änderungen von Patch 11.8 aus. Das wird natürlich von seinen starken Ganks durch die Ultimate und seinem herausragenden Sustain unterstützt.

Vielseitigkeit triumphiert

Shaco hat gut Lachen, zumindest noch in Patch 11.10. Die AP-Variante ist mit viel Schaden ausgestattet und seine Ganks sieht wirklich niemand kommen. Shaco ist schnell im Jungle, nervig und absolut tödlich.

Die Ganks von Zac sieht auch niemand kommen. Das liegt aber daran, dass er von der anderen Seite der Karte geflogen kommt. Mit der Menge an Crowd Control, die Zac zur Verfügung stehen, wird fast jeder Gank ein Erfolg. Gleichzeitig profitiert er natürlich davon, dass die Jungle-Camps jetzt weniger widerspenstig sind. Schaden und Clear-Speed sind ja nicht gerade seine Stärke, dafür erfüllt er die Tankrolle sehr gut.