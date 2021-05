Von Sandra Kraus

Es klingt eigentlich wie ein Aprilscherz und ist doch die Realität - Gabriël "Bwipo" Rau wird einmal mehr in seiner Karriere die Toplane verlassen und im kommenden Summer Split als starting Jungler für Fnatic auflaufen. In der Vergangenheit hatte er schon die Botlane in Vertretung von Martin "Rekkles" Larsson bespielt.

Bwipo wechselt, Selfmade geht

Bereits zu den LEC-Finals, wo Bwipo als Experte am Schreibtisch saß, wurden immer wieder ironisch gestellte Fragen in den Raum geworfen, die sich um den Jungle drehten. Weil der Abgang von Oskar "Selfmade" Boderek wohl schon länger beschlossene Sache gewesen sein soll, ist seine Verabschiedung nur folgerichtig.

Ihn adelt die Organisation für seinen starken Charakter und rollt ihm zum Abschied den roten Teppich aus. Dabei sei die Umstrukturierung laut dem offiziellen Statement vor allem zustande gekommen, weil Selfmade einer Vertragsverlängerung über die Worlds 2021 hinaus abgesagt hatte - ebenso wie Bwipo. Ob diese Vorgehensweise nun der Not geschuldet ist oder tatsächlich der ursprüngliche Plan war, sei dahingestellt. Man habe ihm eine Substitute-Rolle bis zum Ende seines Vertrags angeboten, die der ambitionierte Jungler abgelehnt hatte.

Mit dem Swap von Bwipo ist auch die Startaufstellung für den Summer Split in Stein gemeißelt. Bereits vor einigen Tagen kam Adam "Adam" Maanane vom amtierenden EU Masters-Sieger Karmine Corp aus Frankreich. Das 19-jährige Supertalent soll den erhofften frischen Wind auf der Toplane bringen.

Fnatic's Roster:

Top: Adam "Adam" Maanane

Jgl: Gabriël "Bwipo" Raus

Mid: Yasin "Nisqy" Dinçer

Bot: Elias "Upset" Lipp

Sup: Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov

Der LEC Summer Split startet am 11. Juni.