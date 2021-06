Von Sandra Kraus

Die vierte Woche des LEC Summer Splits ist nur noch wenige Tage entfernt. Excel Esports steht mit einem 2:5 auf dem geteilten 7. Rang in der Tabelle und sieht die Playoffs wohl schon in Gefahr. Daher kündigte Coach Joey "Youngbuck" Steltenpool in einem Video Statement zwei Veränderungen an.

Excel will zehn Topspieler

Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt einen Kader aus zehn äquivalent starken Spielern zu führen, will aber zu jeder Zeit die Topliga LEC in den Vordergrund stellen. Weil es in der Vorbereitung der Spielzeit zu einigen schlechten Ergebnissen kam, wurden interne Tryouts abgehalten. Dabei wurde wohl deutlich, dass mehrere Spieler des Academy Teams BT Excel mit den "Großen" aus dem Main Roster mithalten könnten.

Somit werden am kommenden Wochenende Mark "Markoon" van Woensel (Jungle) und Henk "Advienne" Reijenga für Excel in der LEC an den Start gehen.

Für Daniel "Dan" Hockley und Petr "denyk" Haramach bedeutet das den Gang in das Academy Roster. Bereits vor dieser Entscheidung gab es Berichte, dass die beiden Jungstars eine Beförderung Anfang Juni noch verweigerten. Laut Kieran Holmes-Darby, Co-Founder von Excel Esports, wünschten sich die beiden Spieler lediglich mehr Zeit für den Wechsel auf die große Bühne.

Ob sich die Wechsel auszahlen, werden die Spiele am Wochenende zeigen. Für Excel geht es dann gegen das schwächelnde G2 Esports und ein zuletzt starkes Vitality.