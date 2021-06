Lasst uns einen Blick auf den Patch 11.13 werfen, der einige Veränderungen mit sich bringt. Mit zwei neuen Items verändert sich die Meta: Hullbreaker sorgt mit starken Splitpush-Fähigkeiten für Wirbel und Anathema’s Chains kontert den Splitpush direkt mit der Nemesis Passiven.

LoL Patch 11.13: Welche Champions bestimmen die Bot-Lane Meta?

Swain ist zurück und macht die Botlane unsicher. Er könnte euren Gegnern wirklich große Probleme bereiten, denn mit ihm rechnen wohl die wenigsten. Auch Jinx spielt sich auf der Bot immer noch super. Supports wie Lulu, Janna und Karma, die momentan einfach gut sind, halten sie am Leben und lassen Jinx dadurch richtig gut aussehen.

Neu erstarkt ist Draven. Seine Q wurde im letzten Patch bereits gebufft. Wird der Spell nun gemaxed, ist Draven richtig stark. Eine der besten ADCs ist Vayne: Ihr Frontline-Damage ist absurd hoch. Dank ihrer Late-Game-Fähigkeit, Gegner mit zwei Auto-Attacks zu zerreißen, solltet ihr kein Spiel zu früh aufgeben.

Anzeige

Kog’Maw führt das Ranking als bester ADC in LoL Patch 11.13 an, dank Enchanter-Supports und dem neuen Bruiser Build, dass ihn tankier werden lässt. Mit Wit’s End, Runaan’s Hurricane und Randuin’s Omen könnt ihr den Build vervollständigen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bei den Supports ist Soraka ein brauchbarer Champion. Sie ist zwar kompliziert, doch mastert ihr das Silence-Feld, werden eure Gegner aus Rage ihre Tastaturen zerschmettern. Zyra kann dank dem billigerem Liandry’s ihren Powerspike früher bekommen. Durch Electrocute ist sie schon in den ersten wenigen Minuten eines Games ein absoluter Top-Support.

Janna ist eine der besten Enchanter-Supps in LoL - vor allem auch dank des Moonstone Buffs, der ihr natürlich in die Karten spielt. Der Buff wirkt sich auch auf Sona aus: Das 1% Extra Healing unterstützt ihre AoE. An Lulu kommt sie dennoch nicht ran, denn die ist nach wie vor einfach zu gut. Sie und eure Teammitglieder bekommen immer noch Movement Speed, wenn ihr eine Fähigkeit einsetzt. Hier kann man gespannt sein, was der nächste LoL-Patch verändern wird.