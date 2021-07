Der Hextech Rocketbelt ist ein mythisches League of Legends Item, dass ihr auf Champions wie Kennen bauen solltet. Um euch ein Beispiel zu geben: Ihr verwendet Hextech Rocketbelt und stürzt euch in den Kampf, verwendet dann eure Ultimate und am Ende aktiviert ihr noch Zhonyas. Ein Rezept fürs Gewinnen.

Hextech Rocketbelt im Überblick:

3200 Gold

+90 Fähigkeitsstärke

+15 Fähigkeitstempo

+250 Gesundheit

Wenn ihr Kennen nicht spielt, dann gibt es natürlich noch andere Champions, die gut mit dem Hextech Rocketbelt zusammenpassen, z.B.: Evelynn, Galio, Fiddlesticks oder Annie. Wie ihr seht, ist das Item also auf fast jeder Lane gut zu gebrauchen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euer Main gut mit dem Hextech Rocketbelt zusammenpasst, dann verweisen wir noch einmal auf unsere anfängliche Aussage: Vor allem den Champions, die sich gerne ins Gefecht stürzen, steht der Rocketbelt sehr gut. Warum? Nun, das Item gibt euch einen Dash, der euch normalerweise den Flash kosten würde, inklusive zusätzlich noch die Boni, die ihr oben seht.

Mit das Beste am Hextech Rocketbelt (abgesehen von dem Dash, der euch den Flash spart), ist, dass egal ob euer Gegner Magieresistenz baut oder nicht, ihr ihn mit dem Rocketbelt trotzdem leicht besiegen könnt: Die Magiedurchdringung des Items ist einfach zu stark.

Die Anwendung des Gürtel-Items ist auch sehr einfach: In die Richtung, in die euer Champion schaut, wird gedashed. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, dann übt doch noch ein wenig im Trainingsmodus, bevor ihr euch ins nächste Ranked Game stürzt.