League of Legends: Wild Rift wächst und wächst. Passend zum Start des neuen Ingame-Events "Rise of the Sentinals" werden sowohl Lucian als auch Senna in der mobilen Fassung des Titels spielbar. In Deutschland soll das ab 14:00 Uhr der Fall sein.

Beide Charaktere funktionieren dabei wie ihre Konterparts in der PC-Fassung. Die Champions lassen sich auf der Bot Lane als Supporter (Senna) wie AD Carry (Senna, Lucian) spielen. Darüber hinaus wird es sicherlich auch Spieler geben, die Lucian auf der Mid Lane einsetzen. Die Fähigkeiten unterscheiden sich dabei kaum oder wurden nun marginal aufgrund der Eingabemöglichkeiten auf mobilen Endgeräten angepasst.

Unter anderem sammelt Senna auch in Wild Rift Seelen, die beispielsweise durch das Besiegen eines gegnerischen Champions entstehen.

Zusätzlich zum Update von Wild Rift wurde der PC-Client auf das anstehende Event vorbereitet. So findet sich mittlerweile die erste Info-Page zum neuen PC-Champion Akshan, the lost Sentinal im Launcher, der einen ersten Eindruck auf den Mid Laner vermittelt. Der Charakter selbst wird am 22. Juli veröffentlicht, ist aber bereits auf dem offiziellen Testserver spielbar.