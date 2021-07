In wenigen Stunden steht uns der 4. Spieltag der LEC in League of Legends ins Haus. Grund genug, ein wenig auf die Tabelle und Spitzenspiele des Wochenendes zu schauen.

Steht uns in der LEC eine endgültige Wachablösung bevor? Zwar ist der laufende Summer Split noch jung, doch schon jetzt sieht es danach aus, als hätte der "alte" Gigant G2 Esports als Dauerchampion ausgedient. Im Gegensatz zur Bundesliga, in der mit dem FC Bayern eine gewisse Langeweile seit Jahren an der Spitze herrscht, hatte der Rekordsieger der europäischen LEC schon im Frühjahr eine herbe Schlappe hinnehmen müssen. Damals schwangen sich die MAD Lions etwas überraschend, aber alles andere als unverdient, zum erst vierten(!) LEC, respektive EU LCS, Champion auf. Zuvor konnte lediglich Alliance einen Split gewinnen, die restlichen wurden stets zwischen Fnatic und G2 Esports ausgespielt. Anzeige Löwen bärenstark unterwegs - MAD Lions Auch im darauffolgenden Mid-Season Invitational machten Carzzy und Co. eine gute Figur und scheiterten erst im Halbfinale gegen den späteren Zweitplatzierten Damwon Kia - wenn auch mit 3:2 äußerst knapp. Nun im Summer Split sieht das Ganze schon wieder anders aus: Anstatt den MAD Lions thronen die Hasen von Misfits Gaming auf dem ersten Platz. Sechs Siege und nur eine Niederlage stehen bei der eSports-Organisation zu Buche. Zwar ist der Vorsprung zu Fnatic und Rogue nur hauchdünn - beide Teams kassierten jeweils eine Niederlage mehr - Dennoch lässt diese Tabellensituation einige Gedanken hinsichtlich der bereits genannten Wachablösung zu. Den Spieltag eröffnen die Teams von Astralis und Team Vitality, die sich im Mittelfeld der Liga befinden. Beiden Teams würde ein Sieg durchaus gut tun, ob sie jedoch dazu in der Lage sind, mit den aktuellen Spitzenreitern auf Dauer konkurrieren zu können, ist fraglich. Danach folgt das Match Zweiter gegen Letzter mit Rogue und SK Gaming. Rogue, Misfits, Fnatic - Wer steht am Ende auf dem ersten Platz? Während Rogue auf Sieg spielen wird, um ein mögliches Patzen von Misfits für sich zu nutzen, braucht SK dringend einen Sieg, um eine gewisse Chance auf die spätere Playoffs-Teilnahme zu waren. Danach folgt der Tabellenführer Misfits Gaming gegen die MAD Lions, Erster gegen Vierter. Beide Teams spielen aktuell ganz groß auf, jedoch dürfte der Vorteil gegenwärtig auf der Seite der Hasen von Misfits Gaming liegen. Das Team schwimmt derzeit mit drei Siegen in Folge auf einer Erfolgswelle, die auch gegen MAD Lions anhalten soll. Auf der Siegesstraße reist derzeit auch Fnatic, das im darauffolgenden Match auf den FC Schalke 04 treffen wird. Die englische eSports-Organisation konnte die letzten fünf Matches für sich entscheiden und es sieht nicht danach aus, als könnte die Serie gegen Schalke reißen. Königsblau hingegen benötigt wie auch SK Gaming dringlichst ein Erfolgserlebnis, konnten die Knappen zuvor nur zwei Spiele gewinnen. Den Abschluss des Freitags markiert das Duell zwischen G2 Esports und Excel. Bei G2 soll und wird aller Voraussicht nach ganz klar auf Sieg gespielt. Als Rekordchampion hat die eSports-Organisation ein ganz persönliches Selbstverständnis, die Liga zu dominieren. Entsprechend interessant wird es zu sehen sein, wie Excel auf die Spieler um Caps, Rekkles und Co. reagieren wird. Möglich ist auch, dass die Orga die gegenwärtige Situation G2s für sich zu nutzen weiß und dem MSI-Sieger von 2019 ein Schnippchen schlagen wird. Die restlichen Partien am Samstag in der Übersicht: Samstag: Team Vitality gegen Excel

Schalke 04 gegen Astralis

SK Gaming gegen Fnatic

Misfits Gaming gegen G2 Esports

Rogue gegen MAD Lions