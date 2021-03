Die Einführung von "Imperien der Aufgestiegenen" wird die bestehende Meta in Legends of Runeterra gehörig durcheinander gewirbelt. 110 neue Karten, drei frische Schlüsselwörter und vor allem neun brandneue Champions werden dafür sorgen, dass neue Taktiken ergründet, alte verfeinert und angepasst werden müssen.

In Anbetracht dieses erwartbaren Meta-Shifts, legt Riot Games selbst schon einmal Hand an und nerft mit Aphelios einen Champion, der sich auch unabhängig von der neuen Erweiterung als zu stark erwiesen hat.

Aphelios wird fragiler

Mit seinen fünf verschiedenen Waffenformen stellt Aphelios in Legends of Runeterra, wie auch beim großen MOBA-Bruder League of Legends, einen der vielseitigsten Champions des Spiels dar. Um diese Vielseitigkeit besser kontern zu können, verringern die Macher in einem ersten Schritt die Lebensenergie des targonischen Champions. Das bedeutet, er ist nun eine 3|2er- bzw. 4|3er-Einheit.

Aphelios verliert auf beiden Stufen jeweils einen Lebenspunkt © Riot Games

Darüber hinaus lässt Riot verlauten, dass sie weiterhin ein Auge auf die Entwicklung Aphelios' haben werden. Sollte dieser trotz des Nerfs nach wie vor überperformen, scheint ein baldiges zweites Downgrade wohl nicht ausgeschlossen.

Mastery jetzt auch in LoR

Neben dem Nerf für Aphelios und natürlich der Implementierung der neuen Erweiterung, bringt der Patch noch ein kleines, aber feines Feature, das auch schon aus League of Legends bekannt ist: Die Mastery (z. Dt. Meisterschaft) der einzelnen Champions.

Das Prinzip funktioniert dabei genau wie bei LoL. Mit jedem Spiel erhält der gespielte Champion sogenannte Mastery-Points. Je nachdem wie hoch seine Gesamtpunktzahl ist, steigt der Spieler mit diesem Champion bis zu fünf Ränge auf. Neben dem damit einhergehenden Abzeichen auf der Karte des entsprechenden Champions, verdient man mit dem Mastery-Point farmen gleichzeitig Erfahrungspunkte für den Eventpass.

