Acht Spieler aus Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich kämpfen dann um die Chance, zum Europa-Champion der NBA 2K20 Global Championship gekrönt zu werden und ein Preisgeld von 15.000 US-Dollar sowie weitere Preise zu gewinnen.

Die Top-2-Finalisten des Europa-Finales qualifizieren sich außerdem auch für die Global Finals, die am 22. Februar 2020 in Los Angeles stattfinden. Zusammen mit den sechs Finalisten der Regionen APAC und Nordamerika treten sie im Wettkampf um den Titel des allerersten Global Champions an. Der Sieger der NBA 2K20 Global Championship erhält ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar sowie weitere Preise.

Der Wettbewerb beginnt um 10:00 Uhr (MEZ) und wird bei Twitch übertragen. Auch der 2K-Brand-Botschafter Ronnie 2K und NBA-Legende Dell Curry sind bei der Live-Übertragung dabei.

Wie bereits zu Jahresbeginn angekündigt, ist die NBA 2K20 Global Championship ein neues, kompetitives Kopf-an-Kopf-Turnier, das durch die Partnerschaft der National Basketball Association (NBA), der National Basketball Players Association (NBPA) und des weltweit größten E-Sport-Unternehmens ESL ermöglicht wird.