Mit NBA 2K21 eröffnet sich auf den kommenden Next-Gen-Konsolen eine ganz neue Welt.

Nach wie vor können alle 12 Teams der WNBA im Quick Match gespielt werden. Was neu ist, dass es dabei nicht bleibt. Sämtliche Features der Basketballsimulation, die sonst nur in der männlichen Version spielbar waren, sind nun auch in der weiblichen verfügbar.

"The W"

Eine Karriere als WNBA-Spielerin? Kein Problem.

Selbes Prinzip wie beim bis dato üblichen (männlichen) MYCareer-Modus: College, WNBA, das Leben auf dem Court, das Leben abseits davon. Neben dem offensichtlichen Ziel als Basketballspielerin erfolgreich zu sein, kann durch entsprechende Karriereentscheidungen gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass beispielsweise die Beliebtheit und das Ansehen der WNBA ansteigt.

Dafür wird nach bekanntem Prinzip eine Spielerin erstellt und diese nach und nach durch Spiele verbessert. Sollte der Liga-Alltag langweilig werden, gibt es nun auch selbstverständlich die Möglichkeit bei "The W Online" mit seiner Spielerin im 3-gegen-3-Multiplayer gegen andere User/innen anzutreten.

Ähnlich zum männlichen Pendant lassen sich auch MyPoints verdienen, mit denen die Spielerin sowohl skilltechnisch, als auch in Form von Klamotten, Animationen, etc. angepasst werden.

Neben der eigenen Spielerin-Entwicklung bieten die Next-Gen-Versionen von NBA 2K21 außerdem die Option eine komplett eigene WNBA-Liga zu erstellen. Der Spieler kann dabei entweder das Lieblingsteam aus der Lottery zur Championship führen oder gleich die ganze Liga kontrollieren und nach seinem Gusto laufen lassen. Aus der Perspektive des General Managers bietet die WNBA ebenso unzählige Möglichkeiten wie die NBA.