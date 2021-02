Im MyTeam-Modus von NBA2K21 brach vergangenen Freitag ein neues Zeitalter an: "Age of Heroes" lautet der Titel der nunmehr schon fünften Saison des beliebten Karten-Spielmodus der Basketballsimulation.

Für die Spieler bedeutet dies, dass der Grind wieder von vorne losgeht. Alle in der letzten Saison gesammelten XP sind dahin, der Seasonpass ist wieder auf Null gesetzt - und genau darin liegt der Reiz: Mit der Nullsetzung kommen auch wieder 40 neue Belohnungen in das Game, die die Spieler durch das simple Abarbeiten von einzelnen Basketballspieler-Agenden erfarmen können.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neben Packs, Tokens und der Slotmachine in Form des Hochhauses gibt es auch dieses Mal neun Belohnungsspieler, die über den Seasonpass erhältlich sind. Den Season-5-Hauptpreis stellt David Robinson mit einer Gesamtwertung von 98 dar. "The Admiral" ist damit der Nachfolger von Kawhi Leonard und kann mit dem Erreichen von 150.000 XP seiner Sammlung hinzugefügt werden.

Anzeige

Die Spurs-Legende wird dabei vor allem in der Defensive, im Rebounding und natürlich auch im Post-Play ein ziemliches Beast sein. Inwiefern der Pivot auch von außerhalb der Dreierlinie effektiv abschließen kann, ist noch nicht ganz klar. Robinson besaß seinerzeit zwar ein weiches Händchen aus der Mitteldistanz, vom Perimeter schoss der 2.16m-Koloss aufgrund des damaligen Spielverständnisses aber kaum. Orientiert man sich aber an seiner schon erschienen 93-Diamond-Version und dem damit verbundenen 77er-Wert im Dreier, könnte es durchaus sein, dass die 98er-Version auch über einen (sehr) guten Distanzwurf verfügt.

Neben dem "Admiral" sind noch sieben weitere Belohnungsspieler über den Saisonpass erhältlich. Der Überblick:

Daequan Cook (SG/SF), Miami Heat: 83 Smaragd

LeBron James (SF/PF), Miami Heat: 85 Saphir

Hamidou Diallo (SG/SF), Oklahoma City Thunder: 86 Saphir

Joe Harris (SF/SG), Brooklyn Nets: 89 Rubin

Amar'e Stoudermire (PF/C), Phoenix Suns: 91 Amethyst

Buddy Hield (SG/SF), Sacramento Kings: 94 Diamond

Mark Price (PG/SG), Cleveland Cavaliers: 96 Pink Diamond

Damit die MyTeam-Spieler direkt die ersten XP-Agenden abgrasen können, ließ es sich 2K nicht nehmen mit "Quantum", direkt zu Beginn der neuen Saison ein 20 Spielerkarten schweres Pack in die Basketballsimulation zu bringen.

NBA2K21 - Season 5: Ein Quantum Superhelden-Gefühl

Auffällig am neuen Pack ist, dass sieben der 20 Karten in einem anderen - namentlich "Golden" oder "Modern Age" - Design daherkommen als der Rest. In gewisser Weise erinnern diese Spezialkarten an die Superhelden-Comics von Marvel und DC.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ratingtechnisch rangiert der Inhalt des Packs in einer Größenordnung von 98 bis 88. Die Übersicht:

Shaquille O'Neal (C), Los Angeles Lakers: 98 Galaxy Opal

Shaquille O'Neal (C), Los Angeles Lakers: 98 Galaxy Opal Golden Age Version

Kevin Durant (PF/SF), Brooklyn Nets: 97 Galaxy Opal

Luka Doncic (PG/SG), Dallas Mavericks: 97 Galaxy Opal

Luka Doncic (PG/SG), Dallas Mavericks: 97 Galaxy Opal Modern Age Version

Lamar Odom (PF/SF), Los Angeles Lakers: 96 Pink Diamond

Karl Malone (C/PF), Utah Jazz: 96 Pink Diamond

Gerald Wallace (SF/SG), Charlotte Bobcats (Hornets): 96 Pink Diamond

Anthony Davis (PF/C), New Orleans Pelicans: 94 Diamond

Bob Sura (PG/SG), Cleveland Cavaliers: 93 Diamond

Reggie Theus (PG), Chicago Bulls: 93 Diamond

Drazen Petrovic (SG/SF), New Jersey (Brooklyn) Nets: 91 Amethyst

Drazen Petrovic (SG/SF), New Jersey (Brooklyn) Nets: 91 Amethyst Golden Age Version

Austin Croshere (PF/SF), Indiana Pacers: 90 Amethyst

Manu Ginobili (SG/SF), San Antonio Spurs: 90 Amethyst Golden Age Version

Felipe Lopez (SG/PG), Memphis Grizzlies: 89 Rubin

George Gervin (SF/SG), San Antonio Spurs: 89 Rubin Golden Age Version

Tacko Fall (C), Boston Celtics: 89 Rubin Modern Age Version

Mitchell Robinson (C/PF), New York Knicks: 88 Rubin

Mitchell Robinson (C/PF), New York Knicks: 88 Rubin Modern Age Version

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Limited, Unlimited & Triple Threat

Neben dem aktualisierten Seasonpass und dem standesgemäßen Pack-Brett zum Start der Saison wurden natürlich auch die anderen Spielmodi aktualisiert. Wer es im Limited nun schafft, alle fünf (verkürzte Season) Ringe abzugreifen, darf sich über einen Galaxy Opal Pau Gasol mit einer 97er-Wertung freuen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Im Pendant dazu - dem Unlimited Modus - ist Celtics-Legende Cedric Maxwell die Belohnung für 12 Siege in der höchsten Spielliga. Im Triple Threat kamen Fred Brown (Online), Don Ohl und Dreierkönig Peja Stojakovic (beide Offline) hinzu. Alle drei haben 97er-Wertungen und sind entsprechend Galaxy-Opal-Karten.

Über den Token-Markt und die Exchange-Funktion sind zum Start der fünften Saison noch insgesamt acht weitere Spieler implementiert worden:

Lou Hudson (SF/SG), Atlanta Hawks: 97 Galaxy Opal Exchange

Moses Malone (C/PF): Philadelphia 76ers: 97 Galaxy Opal Token Reward

Kiki Vandeweghe (SF/PF): Denver Nuggets: 95 Pink Diamond Token Reward

Khris Middleton (SF/SG): Milwaukee Bucks: 94 Diamond Exchange

Caron Butler (SF/SG): Washington Wizards: 93 Diamond Token Reward

Devin Booker (SG/SF): Phoenix Suns: 93 Diamond Token Reward

Larry Bird (SF/PF): Boston Celtics: 91 Amethyst Exchange

Dejounte Murray (PG/SG) San Antonio Spurs: 91 Amethyst Token Reward

Age of Heroes wird bis zum 26. März 2021 gehen, Stand jetzt (22.02) sind das noch 32 Tage.