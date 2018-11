Für die neue Overwatch League Season im nächsten Jahr wird es einige Formatänderungen geben. Die OWL ist die höchste Overwatch-Liga und wird vom Spielehersteller Blizzard Entertainment veranstaltet.

Neue Teams und Regionen

Acht neue Teams, die verschiedene Region repräsentieren, werden in die Liga aufgenommen. Die Aufteilung in die zwei Divisionen bleibt jedoch bestehen:

Die Atlantic Division bekommt durch Atlanta, Paris, Toronto und Washington, D.C. Zuwachs.

Die Pacific Division wird durch Chengdu, Guangzhou, Hangzhou und Vancouver erweitert.

Bessere Zeiten für Spieler

Das Format 2019 wird 20 Teams, die 28 Matches über vier fünfwöchige Blöcke spielen werden, ausgeweitet. Um sicher zu gehen, dass die Spieler über die ganze Zeit auf Top-Level bleiben, wurden die Spieltage flexibler eingeteilt.

Die Profis sollen demnach entweder ein, zwei Tage oder sogar mal eine Woche keine Matches haben, damit sie während der Season genug Ruhephasen haben. Zwischen der zweiten und dritten Stage wird es zudem eine längere Pause geben.

Neues Playoff-Format

In die Playoffs kommen, wie vergangene Season, die Tabellenführer der jeweiligen Division und die darauffolgenden sechs Teams aus der Gesamttabelle. Allerdings haben zwei zusätzliche Teams noch die Chance sich durch die Play-Ins qualifizieren zu können. Dadurch passt sich das Playoff-Bracket an die Vergrößerung der Liga an.

Der Starttermin für die OWL ist auf den 14.Februar festgelegt worden. Die Termine der einzelnen Spieltage bzw. Stages stehen noch nicht fest. Somit beginnt die neue Season rund einen Monat später als im Vorjahr.

-----

Lesen Sie auch:

LoL: Bekannte Teams verlieren Ligaplatz - Astralis steigt ein

ESL One: Hamburg wird Dota-Mekka