Als großes Communityfest preist Blizzard die hauseigene Messe in den USA an. 2018 findet sie am 2. und 3. November statt.

Wie in den letzten Jahren werden Neuerungen rund um die Spiele World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm sowie den Warcraft-, StarCraft- und Diablo-Reihen veröffentlicht, diskutiert und erklärt.

eSports und Neuerungen unter einem Dach

Die Messe findet seit 2005 nahezu jährlich statt, lediglich 2006 und 2012 gab es eine Pause. Neben den News rund um die Spieleuniversen ist auch der eSports elementarer Bestandteil der BlizzCon. In diesem Jahr wird unter anderen erneut der Overwatch World Cup Sieger in Anaheim gesucht. Deutschland hatte leider die Qualifikation verpasst; aus Europa reisen Frankreich und England an.

SPORT1 beim Overwatch World Cup 2018 in Paris

Im vergangenen Jahr war die BlizzCon mit 26.000 Besuchern ausverkauft. Dort wurden unter anderem die WoW-Expansion "Battle for Azeroth" sowie Hearthstone-Erweiterung "Kobolde & Katakomben" enthüllt.

Ticketverlosung

SPORT1 verlost im Rahmen der Berichterstattung zur BlizzCon zehn virtuelle Tickets im Wert von jeweils 39,99 Euro. So lässt sich das Event problemlos und live von Zuhause aus mitverfolgen. Darüber hinaus beinhaltet das Ticket verschiedenen Ingame-Loot.

Das Ticket erlaubt vollständigen Zugang zu den Livestreams der BlizzCon (All Access Channels und Inhalten der Mythischen Bühne), das Videoarchiv zum Event, Rabatte auf Blizzard Gear, die Mitgestaltung eines Podiumsvortrags sowie Goodies im Spiel für World of Warcraft, StarCraft II, StarCraft: Remastered, Heroes of the Storm, Hearthstone und Diablo III.

Das Gewinnspiel läuft vom 10.10.2018 ab 10:00 Uhr bis 28.10.2018 um 23:59 Uhr. Teilnehmer können sich über dieses Formular eintragen: