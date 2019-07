Overwatch League: Ausblick auf die Playoffs der Stage 3

Nachdem es während der letzten Phasenplayoffs besonders zwischen den Vancouver Titans und San Francisco Shock im Finale richtig spannend wurde, kann auch am Ende der dritten Phase mit ähnlich knappen Spielen gerechnet werden.

Beide Parteien stehen auch diesmal wieder unter den besten acht Teams, die um den Gewinn der momentanen Phase kämpfen dürfen.

Darunter sind aber auch überraschend Houston Outlaws und LA Valiant, welche in beiden vorherigen Phasen zu den letztplatzierten Teams gehörten.

Angebahnt hatte sich zumindest Valiants rascher Motivationsschub aber schon während der dritten Woche, in der LA-Gamer es geschafft hatten die Vancouver Titans als bisher einziges Team in der Regular Season zu besiegen. Das Spiel zwischen ihnen endete 3:1 zugunsten des Underdogs.

In der ersten Runde der Playoffs wird Valiant zuerst gegen Hangzhou Spark antreten müssen. Das letzte Matchup der beiden hatte Spark knapp auf der fünften Karte für sich entscheiden können.

Weniger überraschend unterwegs sind dahingegen die Shanghai Dragons, die es wie auch in Phase zwei geradeso unter die Top acht Teams geschafft haben.

In den Playoffs werden sie allerdings zuallererst gegen New York Excelsior antreten müssen. Das Team, das nicht nur eine Stage ohne Niederlagen hinter sich hat, sondern auch in der Gesamttabelle nur ein verlorenes Spiel hinter den Vancouver Titans liegt.

Während der Finalspiele kann es demnach wieder ordentlich spannend werden.

Live verfolgt werden kann das Ganze mit deutschem Kommentar auf eSPORTS1.

Stage 3 Finals, Tag 1, Freitag: 12.07.2019 - 03:00 - 07:00h - Houston Outlaws vs. Vancouver Titans + Shanghai Dragons vs. New York Excelsior

Stage 3 Finals, Tag 2, Samstag: 13.07.2019 - 03:00 - 07:00h - Seoul Dynasty vs. San Francisco Shock + Los Angeles Valiant vs Hangzhou Spark

Stage 3 Finals, Tag 3, Sonntag: 14.07.2019 - 04:00 - 10:15h - Halbfinale

Stage 3 Finals, Tag 4, Sonntag: 14.07.2019 - 22:00 - 01:00h - Finale