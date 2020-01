Overwatch League: Exklusive Sprays für Besucher der Heimspiele

Von Michael Leder

Die Overwatch League geht 2020 in ihr drittes Jahr und erstmal werden die Teams nicht mehr direkt in der Arena in Los Angeles spielen, sondern durch die Welt reisen und in den Heimatstädten der Teams gegeneinander antreten. Die Fans dürfen sich nun jedoch nicht nur auf die Teams freuen, sondern es gibt noch einen kleinen Bonus für alle vor Ort.

Exklusive Team Sprays für die Fans

Anzeige

Die Overwatch League gab auf Twitter bekannt, dass jeder Fan, der bei einem Heimspiel dabei ist, sich exklusive Ingame-Sprays sichern kann. Wie dies genau funktioniert erfährt man auf dem Event vor Ort. Es reicht also nicht einfach nur ein Ticket für das Heimspiel zu besitzen, auch Anwesenheit ist geboten.

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

Dabei erhalten die Fans nicht nur das Spray von dem Team, dass das Heimspiel ausrichtet, sondern auch die von allen Teams die in derselben Kategorie sind:

Overwatch League Team Sprays, Kategorie 1:

New York Excelsior

Dallas Fuel

Shanghai Dragons

Philadelphia Fusion

Guangzhou Charge

Washington Justice

Hangzhou Spark

Houston Outlaws

Seoul Dynasty

Florida Mayhem

Overwatch League Team Sprays, Kategorie 2:

Atlanta Reign

San Francisco Shock

London Spitfire

Paris Eternal

Los Angeles Valiant

Toronto Defiant

Boston Uprising

Vancouver Titans

Los Angeles Gladiators

Chengdu Hunters

Wer also ein Heimspiel in Paris oder London besucht, bekommt insgesamt ganze zehn exklusive Sprays für den eigenen Overwatch-Account.