Von Vincent Talmon-Gros

"Auf Anhieb" passt nicht zu Moon Byung-chul. In der Vergangenheit gab es für den Koreaner viele Rückschläge, die so manch einen zum Rückzug gezwungen hätten.

2018 war ein geschichtsträchtiges Jahr für die Shanghai Dragons, jedoch keineswegs positiv. Kein einziges Mal schaffte es das Team in der regulären Saison einen Sieg zu erlangen. Am Ende standen 40 Niederlagen in Folge zu Buch. Bis heute Negativrekord im Profisport.

Im Jahr darauf sollte sich dies nicht wiederholen, weshalb das Team umfangreiche Veränderungen durchführte. Darunter auch im Trainer-Stab, wie zum Beispiel der Abgang von Head-Coach Seong-hwan "BlueHaS" We. Der Nachfolger wurde noch am selben Tag ernannt: Moon Byung-chui.

Das schwere 0-40 Laster scheint der Vergangenheit anzugehören. In diesem Jahr könnte das Team dank der Strategien und der Unterstützung von Moon ein neues Kapitel aufschlagen. Die Shanghai Dragons waren 2020 das bestplatzierte Team in der Overwatch-League und haben sich die Teilnahme im Große Finale gesichert.

Kein Unbekannter

Moon ist keineswegs ein Overwatch-Neuling.

Er begann seine Karriere als Trainer von Teams wie Ardeont und LW Red in Südkorea und wurde 2018 als Cheftrainer von Los Angeles Valiant eingestellt. Der Ausflug nach L.A. dauert ein etwas mehr als ein Jahr; in dieser Zeit verbuchte das Team sechsstellige Gewinne. Folgend wurde Moon zum Cheftrainer des Academy-Teams der Shanghai Dragons' Contenders, Team CC, ernannt.

Dank der exzellenten Saison des Teams holten ihn die Shanghai Dragons in den Trainerstab und somit zurück in die erstklassige Overwatch League.

Ab dem 08. Oktober tritt das Team im Zuge des Overwatch League Grand Finals an und gilt nicht ohne Grund als einer der Favoriten auf den Titel. SPORT1 überträgt auf eSPORTS1 die Endrunde live im TV. Kommentiert wird das Geschehen von Viktor Polster und Michael Leder.