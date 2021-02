Die Overwatch League kehrt 2021 zurück - mit einem Preisgeld in Millionenhöhe!

Nachdem sich die prestigträchtige eSports-Liga im vergangenen Jahr mit der Coronopandemie konfrontiert sah, war lange nicht klar, in welchem Umfang und mit welchem Modus die Liga 2021 zurückkehren wird. Blizzard hat nun die Marschroute für die kommende Season bekanntgegeben.

So startet die Overwatch League am 16. April in die nächste Runde und besteht aus vier Turnierserien, verteilt über das gesamte Jahr. Dies kulminieren in vier einzelnen Wettkämpfen: May Melee, June Joust, Summer Showdown und Countdown Cup.

Diesbezüglich wurde zudem das Preisgeld genannt, das aus 4,25 Millionen US-Dollar besteht und auf die vier Wettkämpfe verteilt wird. Ebenso verteilt werden die einzelnen Teams, die nun zu jeweils einer von zwei Regionen gehören: Ost und West.

Zur Ost Division gehören die Teams, die in Korea und China ansässig sind:

Chengdu Hunters

Guangzhou Charge

Hangzhou Spark

Los Angeles Valiant

New York Excelsior

Philadelphia Fusion

Shanghai Dragons

Seoul Dynasty

Der West-Division gehören die NA- und EU-Teams an:

Atlanta Reign

Boston Uprising

Dallas Fuel

Florida Mayhem

Houston Outlaws

London Spitfire

Los Angeles Gladiators

Paris Eternal

San Francisco Shock

Vancouver Titans

Toronto Defiant

Washington Justice

So wird gespielt - Overwatch League Season 4

Jedes Team spielt pro Turnierzyklus vier Spiele.

Die besten Sechs (Westen) beziehungsweise Vier (Osten) treten im Anschluss in einem Knockout-Modus gegeneinander an. Nach diesem bleiben jeweils zwei Teams übrig, die dann im großen Turnierfinale um die Trophäe spielen werden. Hierzu sollen die Teams der West-Division nach Hawaii reisen, um über eine spezielle Internetverbindung gegen die zwei besten Teams der Ost-Division anzutreten.

Sollte dies aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht möglich sein, plant der Veranstalter auf regionale Wettbewerbe zurückzugreifen und so erneut mehrere Champions zu küren.