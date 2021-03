Die Overwatch League (OWL) gab bekannt, dass sie eine Reihe an Zuschauer-Verbesserungen für die neue Saison auf den Weg bringen wollen. Allem voran steht ein Belohnungssystem.

OWL 2021: Zuschauen und abräumen

Um für das Schauen von OWL-Spielen Belohnungen zu erhalten, muss ein Blizzard-Account erstellt werden, der mit dem eigenen YouTube-Account verknüpft ist. Fans können OWL-Tokens verdienen, die sich gegen Skins oder Sprays - inklusive zwei neuer Legendary Skins - eintauschen lassen.

Zuschauer können die Spiele nun live oder auf Abruf in 4K-Aufklösung bestaunen - Auf dem offiziellen YouTube-Kanal, der Website oder in der App. Zudem haben nun alle OWL-Matches, ob live oder als VoD, die Funktion, Clips zu erstellen. Bis zu 60 Sekunden können die Highlight-Clips lang sein und erinnert an die gleiche Funktion wie man sie von Twitch kennt.

Fans haben zusätzlich die Möglichkeit, ihren Lieblingsspieler permanent zu beobachten. Die neue "Always On"-Kamera erlaubt es den Zuschauern, mehr Livebilder von ausgewählten Spielern zu sehen und diesen Ingame zu folgen.

Zu guter Letzt wird es auch einen LiveTicker geben, bei dem die aktuellen Spielstände angezeigt werden. Wer nicht aus Versehen gespoilert werden möchte, schaltet den Spoiler-freien-Modus an. Dadurch werden Ergebnisse vom LiveTicker sowie Tabellenstände ausgeblendet. Beide Modi werden mit dem Start der OWL am 16. April eingeführt.

