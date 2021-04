Von Fatih Öztürk

Nach knapp 20 Jahren verabschiedet sich der Starentwickler, von seinem bisherigen Arbeitgeber. Kaplan war zuletzt federführend an der Arbeit um den eSports Shooter Overwatch tätig gewesen. In seine Fußstapfen tritt Aaron Keller, welcher ebenfalls seit Tag 1 im Overwatch Team sitzt. Der Publisher verkündete die Botschaft in einem Blogpost wie folgt:

"Aaron war ein bedeutsames Mitglied des Overwatch Teams und eine Schlüsselfigur in der Entstehung des Spiels. Er half dabei, Overwatch zu schaffen und war in seinen bereits 18 Jahren bei Blizzard langjähriger Begleiter von Jeff."

Keller kommt im Blogpost ebenfalls zu Wort und bedankt sich bei Jeff für seine Rolle als Führungsfigur, Mentor und Freund. Ebenfalls spricht er von seiner Liebe für Overwatch und dessen bunte, starke Figuren. Er sei ab der ersten Konzeptzeichnung ein Fan des Shooters gewesen und streicht hervor, dass das aktuelle Team, bestehend aus talentierten Neulingen und Veteranen die gute Arbeit an Overwatch 2 vorantreiben werden.

Abschiedsworte

Im selben Eintrag verabschiedet sich Jeff Kaplan persönlich von seinen Wegbegleitern und Fans. "Ich verlasse Blizzard Entertainment nach 19 fantastischen Jahren. Es war eine einmalige Ehre, Welten und Helden für eine solch leidenschaftliche Zielgruppe zu kreieren. Meine höchste Anerkennung gilt allen bei Blizzard, die unsere Spiele, Teams und Spieler unterstützt haben. Ausdrücklich bedanke ich mich bei den wunderbaren Spieleentwicklern, die diese kreative Reise mit mir erlebt haben."

In seinen letzten Zeilen ruft Kaplan die Leser dazu auf, die Welt nicht in ihrem aktuellen Zustand als unveränderlich zu akzeptieren, sondern das zu sehen, was man aus ihr machen kann.