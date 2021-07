Wenn schon nicht in echt, dann doch bitte virtuell: Deutschland ist nun auch auf dem digitalen Rasen in die Europameisterschaft gestartet. Die DFB-Auswahl, bestehend aus Mike "EL_Matador" Linden und Payam "Payamjoon69" Zeinali, tritt in Pro Evolution Soccer in der Endrunde gegen 15 andere Nationen an und kämpft um die begehrte internationale Trophäe.

Auch der FC Bayern mischt mit

Deutschland startet in Gruppe C zusammen mit der Auswahl der Spanier, der Griechen und der Niederlande. Gleich im ersten Match kam es zu einem europäischen Klassiker: das DFB-Team musste gegen die digitale Ausgabe der "Furia Roja” antreten. Bei den spanischen Spielern handelt es sich um Jose Carlos “josesg93” Sánchez Guillén und Miguel “M_Mestre_” Mestre, die beide bei der PES-Mannschaft des FC Bayern München unter Vertrag stehen.

Ein Match ist in zwei Spiele unterteilt, in denen jeder Spieler einer Mannschaft einzeln antritt. Während die erste Partie zwischen Deutschland und Spanien mit einem Unentschieden endete, behielten die spanischen Münchner im zweiten Aufeinandertreffen die Oberhand und sicherten sich so die ersten Punkte. Anschließend wurde zudem Griechenland mit 6:5 geschlagen, weshalb Spanien schon jetzt als erstes Team der Gruppe C in die K.O.-Phase einzieht.

Für Deutschland hingegen muss ein Sieg her, andernfalls ist der Titeltraum auch in Pro Evolution Soccer frühzeitig geplatzt. In dem sogenannten “Losers Match” trifft das DFB-Team auf die Niederlande, danach - im Fall eines Erfolgs - auf Griechenland. Dieses Duell entscheiden, wer nach der spanischen Auswahl in die nächste Runde des Turniers einzieht.