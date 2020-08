PUBG Mobile bricht derzeit Zuschauerrekorde, jetzt soll auch ein entsprechend großer Preispool her. Für die PUBG Mobile Global Championship werden die PUBG Mobile World League und die World Championship zusammengelegt. Dabei sind Teams aus Amerika, Europa, Asien und dem nahen Osten.

Und für die Teams wird sich die Teilnahme richtig lohnen: Der Preispool umfasst sensationelle 2 Millionen US-Dollar. Starten soll das Event Ende November. Derzeit ist geplant, die Spiele in mehreren Studio-Locations auszuspielen.

Patch 1.0 am 8. September

Etwa einen Monat vor dem wichtigsten PUBG: Mobile Event des Jahres planen die Entwickler nun den heiß ersehnten Patch 1.0 zu veröffentlichen. Er bringt eine Menge Neuerungen in das Game. Die Entwickler streben eine Verbesserung der Framerate um 30%, der Lag soll sogar um 76% verringert werden. Das hängt aber natürlich auch vom Endgerät des Spielers ab. Alle Änderungen und Infos zur PMGC gibt es zusammengefasst in einem Video:

Es soll also eine neue Ära für den erfolgreichen Mobile-eSports-Titel eingeläutet werden. Mit so vielen Verbesserungen sowohl an dem Spiel selber als auch an der kompetitiven Umgebung sind die Entwickler sicher auf einem guten Weg. Auch wenn viele Fans enttäuscht sind dass Version 1.0 doch nicht den heiß ersehnten Controller-Support mitbringt.

PUBG Mobile wurde im Februar 2018 veröffentlicht. Es wurde seitdem über 600 Millionen mal heruntergeladen und hat derzeit täglich 50 Millionen aktive Spieler.