Schon in der Vergangenheit wurde immer wieder Kritik laut, dass bei der PMCO viele Hacker und Cheater teilnehmen. Und auch beim diesjährigen Spring Split mussten die Spieler unter betrügerischen Teams leiden. Doch Publisher Tencent scheint das Geschehen dieses Jahr besonders aufmerksam zu verfolgen. Bereits in der vergangenen Woche wurden 13 weitere Teams in der Gruppenphase vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das Unternehmen gab jetzt bekannt, dass 44 Teams wegen Verstößen gegen die Wettbewerbsintegrität und den Verhaltenskodex disqualifiziert werden.

An den Pranger

Auf Drängen der Community gibt Tencent dieses Jahr zum ersten Mal eine Liste der disqualifizierten Teams öffentlich heraus. Sowohl der Name der Teams als auch der Verstoß werden bekannt gegeben. Bei vergangenen Splits war dies nicht der Fall, was zu viel Spekulation und falschen Anschuldigen führte. Verstöße wie beispielsweise das Nicht-Erfüllen der Wohnsitz-Anforderungen werden auch geahndet, sind jedoch in den Augen der Spieler bei weitem nicht so schlimm wie der Einsatz von verbotener Software. Hier sind alle Teams mitsamt dem Grund für den Bann:

Europa Wildcard

DarkKnock : Verwendung von Drittanbieter-Software

: Verwendung von Drittanbieter-Software Rozavlea : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Master Esport : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software team masters: Umgehung von Anti-Cheat-Software

Vereinigtes Königreich

CYREX esports : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Smokers Esports : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software V12 : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Syrax Esp : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Fool Esport : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung UNI Team : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung iKURD E-Sports : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Optic Gaming : Unzulässiger Spieler

: Unzulässiger Spieler KURD MAN: Verwendung von Drittanbieter-Software

Vereinigte Arabische Emirate

Emaar : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Aquareborn : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software EmiratesDxB : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Team Shurta : Teilnahme in mehreren Regionen

: Teilnahme in mehreren Regionen F16 Esports : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Barcode Plch : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung MYS Gaming : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Semper Victor : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Team iQ: Unzulässiger Spieler

Frankreich

LDI Punch : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software NCS ESPORTS : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software OneDon : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Vforv : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung SPACE FORCE : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung MASTERSxFR : Unzulässiger Spieler

: Unzulässiger Spieler 4RQ Esports: Verwendung von Drittanbieter-Software

Nordamerika

Kof5g : Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung TeamMvrk: Verwendung von Drittanbieter-Software

Türkei

Lux Game Espor : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software FLBV: Verwendung von Drittanbieter-Software

CIS

TeamOpRaJpuT : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software ROV ESPORTS : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Cyber-Kartell: Verwendung eines illegalen Geräts (Tablet)

Ägypten

OldTeamEG : Umgehung von Anti-Cheat-Software

: Umgehung von Anti-Cheat-Software Black Cloud: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

Irak

BFF ESPORTS : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung LAST DAY : Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung Logic up: Unzulässiger Spieler

MENA Wildcard

anonymous: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

Deutschland

Flex esports: Umgehung von Anti-Cheat-Software

Königreich Saudi-Arabien

Delta9: Einsatz eines Ringers / Nicht Erfüllen der Wohnsitz-Anforderung

Bei dem Event treten Teams aus 27 Regionen an, insgesamt steht ein Preispool von 1.642.400 US-Dollar zur Vergabe. Die gebannten Teams, die bereits die Endrunde erreicht haben, werden durch das nächsthöhere Team in der Rangliste ersetzt.

