Von Fatih Öztürk

Im März 2018 wurde PUBG Mobile veröffentlicht und entwickelte sich rasch zum globalen

Kassenschlager auf dem gesamten Globus. Obwohl das Spiel von zahlreichen UI-Macken geplagt wird

und auch voller Bots ist, blieben viele Spieler dem kostenlosen Battle Royale treu. Neue Spielmodi,

Maps und eine überraschend gelungene Übersetzung von PC auf Smartphones, waren und sind bis

heute dafür verantwortlich.

Zum dritten Geburtstag gaben die Publisher von Tencent nun bekannt, dass das Game über eine

Milliarde Downloads auf iOS- und Android-Geräten geknackt hat, also rein rechnerisch, etwa jeder

siebte Erdbürger in Kontakt mit dem Spiel kam.

"Spieler, nun sind wir dran mit dem Level Up! PUBG Mobile hat gerade eine Milliarde Downloads

erreicht!", heißt es im dazugehörigen Twitter-Post. Kim Chang-Han, der CEO von Krafton, bedankt

sich in einer Videobotschaft bei allen Spielern, die zu diesem Meilenstein beigetragen und

geholfen haben, "Geschichte zu schreiben". Gleichzeitig verspricht er, dass der Support für das Spiel

nicht abreißen wird und dass die Entwickler weiterhin voller Leidenschaft am Spiel arbeiten, als wäre

es Tag 1.

Gefeiert wird nicht nur der Downloadrekord, sondern auch das dreijährige Bestehen des Mobile

Games. Neben etlichen kosmetischen Items, die ihren Weg ins Spiel finden, veranstaltet man um

PUBG Mobile herum Gewinnspiele, Dance Battles und andere Community-Aktivitäten. Auch ein Live-Event mit Dj Alesso, R3HAB und Lost Frequencies gehört dazu. Spieler aus Indien, China oder etwa

Pakistan kommen jedoch nicht in den Genuss der Feier – dort wurde das Spiel aus diversen Gründen verboten.

