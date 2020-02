Das neue System soll ab 2021 komplett eingeführt werden. Ab Mai 2020, nach dem Finale der Rainbow Six Pro League, beginnt das Übergangsjahr mit zwei statt vier Majors im August (Nordamerika) und November (Europa). Insgesamt umfasst eine Saison neun Monate und zwei Monate off-Season.

Das neue Modell umfasst vier Hauptregionen: Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Jedes Gebiet arbeitet individuell mit Organisationspartnern und eigener Struktur. Die einzelnen Systeme unterliegen globalen Strukturen.

Jede jährliche Saison besteht aus vier Quartalen. Die ersten drei werden als "Stages" bezeichnet, die jeweils mit einem Major abgeschlossen werden. Dort treten jeweils die vier besten Teams in einem internationalen Turnier gegeneinander an. Im vierten Quartal werden die regionalen Endspiele ausgetragen. Außerdem führt jedes Gebiet ihre Relegationsspiele durch. Die Spitzenteam qualifizieren sich für das Six Invitational. Durch das neue System gelangen auch neue Teams in die Profi-Szene.

Anhand eines einjährigen Punktesystems, bei dem über die gesamte Saison Leistungen bewertet werden, wird bestimmt, wer sich für das Six Invitational qualifiziert. Anders als zuvor reicht es daher nicht mehr, ein Major für sich zu entscheiden. Über alle Regionen hinweg nehmen die besten 16 Teams an den Six Invitationals teil.

Die einzelnen Regionen im Überblick

Europa (10 Teams)

In Europa wird durch nationale eSports-Programme eine mehrschichtige Struktur geschaffen und ähnelt dadurch League of Legends. Gemeinsam mit FACEIT und LiveNation werden die europäischen Veranstaltungen umgesetzt.

Asien-Pazifik (12 Teams)

Die Region teilt sich in die Bereiche Nord und Süd auf. ESL wurde von Ubisoft mit der Durchführung der Veranstaltungen und Programme betraut. Das Gebiet Nord ist eine Online Liga, die Mannschaften aus Japan, Südkorea und Südostasien umfasst. Im Gebiet Süd wird zum einen Südasien sowie neuere Regionen operieren.

Nordamerika (10 Teams)

Ähnlich wie in der Region Asien-Pazifik wird Nordamerika sich in verschiedene Gebiete unterteilen - USA und Kanada.

Lateinamerika (10 Teams)

Im lateinamerikanischen System werden offline Events priorisiert. Umfassen wird die Region insgesamt drei Gebiete: Brasilien, Mexiko und Südamerika. Das System wird von Ubisoft selbst sowie regionalen Vertragspartnern betrieben werden.

Das Six Invitational wird weiterhin in Kanada ausgetragen. Die Majors werden rotieren.