München, Montreal - Nur noch ein Spiel trennt die Welt von Rainbow Six Siege von dem großen Finale des wichtigsten Turniers des Jahres: das Six Invitationals 2020. Insgesamt 16 Teams spielen um ein Prizepool von drei Millionen US-Dollar in Montreal, Kanada.

In den vergangenen Tagen durften sich die Zuschauer an zahlreichen Überraschungen und spannenden Duellen erfreuen. Besonders das frühe Ausscheiden von G2 Esport sorgte für einige offene Münder, während Ninjas in Pyjamas überraschend ins Halbfinale einzog. SpaceStation Gaming (SSG) hingegen bewies einmal mehr, warum die US-Organisation als einer der Favoriten in das Turnier ging.

TSM, NiP oder SSG

Die US-Amerikaner bezwangen in einem mehr als spannenden Winner-Brackets-Finale das Roster von TeamSolo Mid mit 2:1 und sicherten sich als erste Mannschaft die Finalteilnahme. Nun kommt es im Halbfinale zu einem im E-Sport mehr als klassichen Aufeinandertreffen: Ninjas in Pyjamas treten gegen Team SoloMid an.

Für TSM besteht nun die Möglichkeit auf ein Rematch mit SSG, insofern sich die US-Organisation gegen NiP durchsetzen kann. Immerhin macht das Ergebnis im Winner-Brackets-Finale Hoffnung: der Sieg von SSG war hart erkämpft. NiP hingegen sorgte für Aufsehen, als die Brasilianer den Noch-Weltmeister G2 Esports aus dem Turnier warf. So oder so versprechen die Ansetzungen spannende Matches zu werden.