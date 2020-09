G2 gewinnt die GSA League in R6S

vergrößernverkleinern G2 Esports bewzingt Rogue und sichert sich den ersten GSA League Titel in Rainbow Six Siege © Ubisoft / G2 Esports

Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

G2 Esports ließ es sich nicht nehmen, auch den erstmals ausgetragenen GSA-Titel in Rainbow Six: Siege an sich zu reißen und bezwang Rogue im Finale.+