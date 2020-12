Mit Auszügen der offiziellen Pressemitteilung

Rainbow Six Siege ist ab sofort nicht mehr ausschließlich einem erwachsenen Publikum vorbehalten. Am heutigen Montag gab Entwickler und Publisher Ubisoft bekannt, dass der beliebte eSports-Titel von der USK in Berlin (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) neu geprüft und mit sofortiger Wirkung ab 16 Jahren freigegeben wurde.

Hinter vorgehaltener Hand wurde schon länger darüber spekuliert, ob es zu einer erneuten Altersprüfung des Titel kommen werde. SPORT1-Informationen zufolge beschäftigte sich Ubisoft in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit der Thematik und kann nun Vollzug melden.

Aus 18 wird 16

In der offiziellen Pressemeldung zur Neuprüfung heißt es:

"Wir freuen uns, dass die USK die kontinuierliche Weiterentwicklung von Rainbow Six Siege in den vergangenen fünf Jahren wahrgenommen hat", sagt Karsten Jahn, Sales & Marketing Director GSA. "Im Zusammenspiel mit der rasant wachsenden Community hat sich der Fokus des Spiels immer mehr auf intensive Multiplayer-Wettkämpfe mit großer taktischer Tiefe und strategischem Anspruch gerichtet, was eine Neuprüfung des Titels und die Freigabe ab 16 Jahren ermöglichte."

Bislang ist Rainbow Six Siege für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und bereits auf den Nachfolgekonsolen spielbar. Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Taktikshooter auch für PlayStation 5 und Xbox Series X auch als Boxversion umgesetzt wird.